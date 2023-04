Tweet on Twitter

Oaxaca (México), 15 abr (EFE).-Las calles y avenidas de la ciudad de Oaxaca, al sur de México, se cubrieron de hielo, luego de una noche llena de lluvia, acompañada de granizo, que no se presentaban en más de dos décadas, de acuerdo con información del departamento de meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno de la entidad con el mismo nombre.

Este evento climático inusual también se apreció en la principal plaza pública de la entidad y el andador turístico de la capital oaxaqueña.

En entrevista con EFE, el meteorólogo de Protección Civil, Cutberto Ruiz Jarquín, reportó que se trató de una tormenta local, que duró aproximadamente una hora con 25 minutos, con presencia de granizos, que midieron aproximadamente el tamaño de un garbanzo.

Señaló que fue un evento que no se presentaba desde hace más de 20 años.

“Un 31 de marzo de 1990 se presentó una granizada, en la que duró casi dos semanas el hielo en la capital del estado de Oaxaca. Pudiéramos decir que la de hoy ha sido la más relevante desde entonces”, dijo.

En el zócalo de la ciudad de Oaxaca diversas familias acudieron después de la tormenta a presenciar el espectáculo inusual que dejó el granizo, mientras que vecinos de la colonia La Cascada, ubicada en los márgenes del río de San Felipe, se organizaron para remover el granizo que obstaculizó las vialidades.

“Nos sorprendió a todos y estamos aquí evitando mayores daños, no recuerdo un evento así como desde los ochentas o noventas”, dijo Álvaro Caballero, quien es habitante de la ciudad de Oaxaca.

CAMBIO CLIMÁTICO

La granizada de este viernes se presenta después de una larga ola de calor en la región central de Oaxaca, donde se alcanzaron temperaturas de más de 40 grados Centígrados.

“Tiene que ver mucho la mala planeación urbana, se ha dado prioridad al crecimiento de la plancha de concreto, hemos deforestado las cuencas hidrológicas y los bosques”, comentó Ruiz.

Además, indicó que este fenómeno genera un mayor calentamiento y en ciudades como Oaxaca, que es un embudo, se convierte en una “olla exprés”, pues ha acumulado el calentamiento, generando que la temperatura en la ciudad de Oaxaca haya incrementado hasta un medio grado en los últimos años, lo que dijo “es mucho”.

El experto en clima del Gobierno del sureño estado de Oaxaca explicó también que en las últimas décadas las olas de calor se presentaban de uno a dos días y la última registrada en esta entidad duró casi una semana.

Esto, agregó, aumenta la posibilidad de que se presentan tormentas locales como la sucedida este fin de semana, pues sostuvo que “a medida que tengamos más calor, la posibilidad de una tormenta con granizo, como la que pasó, es potencialmente más severa”.

En el estado al sur de México, la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que se han presentado focos de calor que han alcanzado hasta los 43 grados Centígrados en municipios como Nejapa de Madero, ubicado en la región geográfica de la Sierra Sur, así como Magdalena Tequisistlán y Jalapa del Marqués, localizados en el Istmo de Tehuantepec.