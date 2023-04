El Barcelona busca otro paso hacía el título justo de efectivos

Getafe/Madrid, 15 abr (EFE).- El Barcelona visita el Coliseum Alfonso Pérez de nuevo justo de efectivos y con el objetivo de dar un paso más hacia el título ante un Getafe que necesita ganar para no complicarse aún más su situación en la clasificación por su cercanía con el descenso.

Sin Andreas Christensen, Pedri, Frenkie De Jong ni Ousmane Dembélé, cuatro jugadores fundamentales en el once de Xavi Hernández, y con Robert Lewandowksi jugando también físicamente mermado, los azulgranas están afrontando el momento decisivo de la temporada.

La buena noticia es que la gran diferencia de puntos con el Real Madrid (13) en la Liga le permite sobrevivir sin sobresaltos. Por contra, la mala es que el equipo, sin fondo de armario para afrontar las grandes citas, no pudo competir con su eterno rival para lograr ser finalista de la Copa del Rey.

Tras el 0-4 copero y el último 0-0 en el derbi liguero contra el Girona, ambos en el Camp Nou, el Barcelona intentará recuperar la senda del triunfo en Getafe.

Con el talento en la enfermería, los azulgranas se han aferrado a su enorme solvencia defensiva. Ter Stegen, que lleva ya veintiún porterías a cero esta temporada, solo ha encajado nueve goles en la Liga, lo que ha disparado al equipo en la clasificación.

Sin partidos entre semana, las rotaciones no se antojan tan necesarias para Xavi, que intentará apostar por su mejor once en las diez jornadas que restan. Aún así, el discreto rendimiento del equipo ante el Girona podría provocar que el técnico del conjunto azulgrana hiciera algún cambio respecto al equipo que cedió el último empate en casa.

Marcos Alonso podría sustituir a Eric García como pareja de Araujo en el eje de la zaga, Jordi Alba relevar a Balde en el lateral izquierdo y Kessié ocupar la plaza de Sergi Roberto como interior diestro.

Enfrente estará el Getafe, que afronta el partido en un delicado momento por la cercanía con el descenso debido a lo apretado que se está poniendo la lucha por la permanencia.

La pasada jornada, en Anoeta frente a la Real Sociedad, el Getafe frenó la buena racha que encadenaba con dos victorias y dos empates en cuatro partidos, por lo que este partido, pese a ser frente al líder, es vital para sus intereses.

Quique Sánchez Flores podría seguir confiando en los mismos once jugadores que salieron de inicio la pasada jornada frente a la Real Sociedad, lo que significaría, pese a la entidad del rival, seguir apostando por una delantera con dos efectivos, Borja Mayoral y Enes Ünal.

El Coliseum Alfonso Pérez lucirá una de sus mejores galas de la temporada al registrar su segundo lleno de la temporada, tras la visita del Real Madrid en octubre de 2022.

En el historial de partidos en Primera entre Getafe y Barcelona el balance es claramente favorable al conjunto catalán, que ha celebrado once victorias en diecisiete visitas ligueras por solo tres del equipo madrileño.

El último triunfo del cuadro azulgrana fue el 28 de septiembre de 2019, cuando se impuso 0-2 con goles de Júnior Firpo y el uruguayo Luis Suárez. La temporada siguiente ganó el Getafe (1-0) con un tanto de Juan Mata de penalti y el pasado curso el resultado fue de empate sin goles.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Damián, Djené, Duarte, Alderete, Portu; Maksimovic, Milla, Munir; Borja Mayoral y Enes Ünal.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba; Sergio Busquets, Kessié, Gavi; Raphinha, Ansu Fati y Lewandowski.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité Las Palmas).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 16:15.