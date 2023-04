Aumenta entre latinos el uso de préstamos del día de pago￼￼

Denver (CO), 13 abr (EFE).- Durante los últimos siete años ha crecido notablemente el porcentaje de latinos de Estados Unidos que usan los préstamos del día de pago, por considerar que esos créditos a corto plazo resultan útiles y económicos y no son usureros, revela un nuevo estudio nacional difundido este jueves.

El estudio, compilado por la consultora Lifeway Research, realizó más de 1.000 entrevistas en los 27 estados del país con poco o ninguna supervisión de los préstamos rápidos y encontró que entre la población en general el porcentaje de personas que acceden a esos préstamos subió del 17 % en 2016 al 34 % en la actualidad.

Pero entre los hispanos, esa proporción llega al 44 %, solo superada por el 56 % entre los afroamericanos. Además, casi la mitad (49 %) de los latinos encuestados indicaron que un miembro de su familia o un amigo cercano usa los préstamos del día de pago para cubrir sus compromisos financieros, el porcentaje más alto entre todos los grupos étnicos.

A la vez, casi 1 entre 4 latinos (23 %) afirma que los intereses de esos préstamos no son usureros. Y la mitad (49 %) de los hispanos dicen los préstamos rápidos no son caros. Ninguna de esas dos actitudes es compartida por los otros grupos.

Según la Oficina de Protección Financiera de Consumidores (CFPB, agencia del Gobierno federal), a finales de 2020 el máximo que un prestatario debe pagar de interés por cada 100 dólares que pide prestados a corto plazo oscila de 10 a 30 dólares según el estado. Cuando ese interés se anualiza, llega a casi el 400 %, comparado con un máximo de 30 % en las tarjetas de crédito.

Por eso, la CFPB ya advertía en noviembre pasado que “los prestatarios hispanos han alcanzado un nuevo nivel de deudas” (superando los niveles máximos de 2018) y que ello implica “un aumento en el rechazo de préstamos para latinos”.

La encuesta de Lifeway Research también reveló que en 1 de cada 4 casos los latinos se decidieron a pedir préstamos a corto plazo tras recibir consejos de familiares o amigos, superando a los otros grupos.

“El financiamiento a corto plazo es una necesidad real para muchos estadounidenses, por lo que se espera ver un número creciente de personas que aprecian el servicio de préstamos de día de pago”, comentó Scott McConnell, director ejecutivo de Lifeway Research, al presentar el informe.

Eso se debe, explicó, a que “al encontrarse en una situación financiera desfavorable, muchas personas han intentado utilizar préstamos de día de pago para salir adelante”.

De manera interesante, los latinos son el grupo menos proclive a pedir leyes de protección a los usuarios de préstamos rápidos, con el 72 % favorable a esas leyes contra el 89 % en los otros grupos étnicos.

Y mientras que casi 9 de cada 10 de los consultados piden leyes que prohíban los préstamos usureros y los intereses “excesivamente altos”, el respaldo por esas medidas baja a 8 de cada 10 entre los latinos.

Como parte del estudio, Lifeway Research encontró que solo el 6 % de las iglesias latinas en Estados Unidos ofrecen algún tipo de educación financiera que incluye los préstamos a corto plazo, mientras que la mitad de las iglesias latinas no ofrecen ningún tipo de educación financiera. Quizá por eso los hispanos son el grupo más deseoso de aprender sobre finanzas en sus iglesias.

McConnell opinó que las iglesias y otros grupos comunitarios deberían proveer clases de finanzas enfocadas en préstamos del día de pago debido a “la proliferación de establecimientos minoristas” que ofrecen estos créditos”, lo cual causa que “muchas personas ahora tengan un conocimiento directo de esas instituciones financieras”.