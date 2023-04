El FBI recomienda no utilizar estaciones de carga de móviles gratuitas￼￼

Tweet on Twitter

Washington, 10 abr (EFE).- El FBI recomienda a los ciudadanos estadounidenses no utilizar estaciones de carga de dispositivos móviles gratuitas en sitios públicos como aeropuertos, hoteles y centros comerciales, una advertencia de la que se hacen eco este lunes medios nacionales.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Denver (Colorado) alertó a través de Twitter de la técnica empleada por los piratas informáticos para introducir programas maliciosos (‘malware’) y de vigilancia a los dispositivos electrónicos a través de puertos USB públicos.

“Evite utilizar estaciones de carga gratuitas en aeropuertos, hoteles o centros comerciales. Los ciberdelincuentes han descubierto cómo utilizar los puertos USB públicos para introducir ‘malware’ y ‘software’ de vigilancia en los dispositivos. Lleve su propio cargador y cable USB y utilice una toma de corriente en su lugar”, escribió.

El FBI no es el único que alerta de ese peligro; también lo hace la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en su web, apuntando que los piratas informáticos pueden cargar ‘malware’ en los puertos USB para acceder “maliciosamente” a los dispositivos, una práctica que la agencia denomina ‘juice jacking’.

De esta manera, los ciberdelincuentes pueden adquirir datos personales y contraseñas, para uso personal o para vender a terceros. La FCC recomienda llevar el propio cable USB encima, a través del cual no existe ese peligro.