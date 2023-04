¿Cuáles son los trabajos más afectados por los chatbots de IA?￼￼

Tweet on Twitter

Nueva York, 8 abr (EFE).- Las grandes compañías como Microsoft y Google indican que los chatbots de inteligencia artificial (IA) son un copiloto o un asistente para los usuarios en general, pero son muchos los expertos que señalan que este tipo de tecnología cambiará muchas profesiones, ya sea haciendo sus trabajos más simples y rápidos, sustituyendo a los empleados o creando nuevas profesiones.

Telemarketing, contables, traductores, profesores, programadores e incluso inversores son algunas de las profesiones que los estudios han señalado que cambiarán a medida que se vuelva más popular la IA.

Las capacidades de GPT-4, la última versión de OpenAI -creadores de ChatGPT-, pueden resolver “tareas nuevas y difíciles” con un “nivel de rendimiento humano” en campos como las matemáticas, la codificación, la medicina, el derecho y la psicología, según un artículo publicado en marzo por investigadores de Microsoft – compañía que ha invertido miles de millones en OpenAI.

LAS PROFESIONES MÁS AFECTADAS POR LOS MODELADORES DE LENGUAJE

El profesor de la Universidad de Nueva York Robert Seamans participó en un estudio sobre cómo afectarán los modeladores de lenguaje como ChatGPT, GPT-4, Bing y Bard a las profesiones.

“Telemarketing fue la ocupación que encontramos que está más expuesta a los cambios en el modelado del lenguaje o a los avances en el modelado del lenguaje, seguidas por otras profesiones como la enseñanza”, señala a EFE Seamans.

Las cinco profesiones que coronan la lista son vendedores por teléfono, profesores universitarios de lengua y literatura inglesa, profesores universitarios de lengua extranjera, profesores universitarios de historia y profesores universitarios de derecho.

Otros gremios no relacionados con la educación que estaban entre los veinte puestos más afectados eran sociología, ciencias políticas, mediadores y jueces.

No obstante, Seamans indica que esto no se traduce en que estos trabajos serán sustituidos por la IA, pero lo que se puede dar es que la sea “complementaria al trabajo que se está realizando”.

Otro estudio publicado la semana pasada, que también analizó el “impacto en el mercado laboral de los modelos de lenguaje”, indica que los administrativos se encuentran entre los profesionales cuyas carreras están más expuestas a las capacidades de la inteligencia artificial generativa, pues al menos la mitad de las tareas de contabilidad se podían completar mucho más rápido con esta tecnología.

Lo mismo ocurre con matemáticos, intérpretes, escritores y casi el 20 % de la fuerza laboral de Estados Unidos, según el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania y OpenAI.

INFORMÁTICOS MÁS RÁPIDOS

Seamans destaca que la herramienta de IA generativa que le gustaría investigar sobre el efecto que tendrá en diversos trabajos es la aplicación de Copilot de GitHub, propiedad de Microsoft.

“Lo que hace el copiloto de GitHub es ayudar a los programadores de software sugiriéndoles ideas mientras escriben el código, les sugiere los comandos y el código que el programador podría querer seguir. Algo parecido a lo que hace Gmail en los correos”, explica.

Según Seamans, esto permite a los informáticos hacer su trabajo de manera más rápida e incluso puede ayudar a los que estén estudiando este gremio.

Un cuarto estudio realizado por los investigadores de GitHub evaluó el impacto de la IA generativa en los desarrolladores de software.

En esta prueba los desarrolladores a los que se les asignó una tarea de nivel de entrada y se les animó a usar el programa Copilot, completaron su tarea un 55 % más rápido que aquellos que lo hicieron de manera manual.

Si bien es probable que falte aún bastante para que la IA administre por sí sola la bolsa el dinero de los inversores, un estudio llamado “¿Puede ChatGPT mejorar la decisión de inversión desde una perspectiva de gestión de cartera?” señala que ChatGPT ya es un mejor administrador de cartera que una persona sin experiencia.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Por otro lado, en 2022 se dieron casi 800.000 ofertas de trabajo relacionadas con la IA en Estados Unidos, según datos recopilados por el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada de la Universidad de Stanford.

California fue el estado con más contrataciones relacionadas con la IA -más de 142.000 en 2022- y, en promedio, el 1,5 % de las ofertas de trabajo en cualquier de los 50 estados estaba relacionada con la IA.

Preguntado por qué profesión le recomendaría a un adolescente, Seamans dijo que primero le aconsejaría buscar una profesión según sus gustos y pasiones.

“Dejando todo eso a un lado, le diría que piense en las habilidades que tenemos los humanos y piense en invertir en eso. Cosas como el juicio y el pensamiento crítico. Esas son habilidades que entran en muchos tipos diferentes de profesiones”, concluye.