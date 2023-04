Un documental retrata a la niñez que busca a sus desaparecidos en México￼￼

Guadalajara (México), 1 abr (EFE).- Los niños mexicanos que enfrentan la desaparición de sus padres o familiares quieren salir a las calles y buscarlos sin importar su edad, dijo a EFE el periodista David Santa Cruz, director del documental “La niñez buscadora”, que retrata esta crisis en México.

“Que escuchen de viva voz de estas niñas, niños y adolescentes que digan sé lo que pasa, tengo derecho a ser informado y a participar”, dijo en entrevista tras presentar el cortometraje en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Los menores de edad, apuntó, “necesitan buscar, es una necesidad psicológica, una necesidad personal, no hablar de esto desarticula el núcleo familiar”.

EL IMPACTO DE UNA CRISIS HISTÓRICA

México vive una crisis de desapariciones tras superar el año pasado la cifra histórica de más de 100.000 personas no localizadas desde que hay registro, que hasta marzo contabilizaba casi 112.000.

Además, hay más de 50.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses del Estado.

En este contexto, Santa Cruz se dio a la tarea de recabar los testimonios de menores de edad que buscan a sus padres, sus madres, tíos o hermanas en diferentes estados del país.

El periodista descubrió que los niños suelen no tener acceso a información porque sus familiares cercanos consideran que puede afectarlos emocional y psicológicamente.

“Nos dimos cuenta de nuestro adultocentrismo y de que siempre vemos a las niñas y a niños como si no se dieran cuenta de nada, también porque caemos en cuenta de que había niñas y niños buscadores”, afirmó.

“O sea que si hay más de 110.000 personas desaparecidas (en el país) hay hijas, hijos, sobrinos, sobrinas o personas conocidas que están en duelo”, ahondó.

NIÑEZ CONSCIENTE DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO

El documental ganó en noviembre pasado el Premio Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” y muestra cómo las niñas y niños tienen plena conciencia del problema de las desapariciones forzadas en México.

En las imágenes es posible ver a los menores de edad participando en las marchas de protesta de colectivos de búsqueda.

Niños y adolescentes no dudan en tomar el pico y la pala para salir a tratar de encontrar a sus familiares en las miles de fosas clandestinas que hay en el territorio mexicano.

“Las niñas y niños estuvieron allí todo el tiempo, presentes, gritando consignas, pintando mantas, están ahí todo el tiempo, pero como adultos los invisibilizamos. De esa observación decidimos hacer el documental, de ver que niñas, niños y adolescentes están ahí presentes y tienen el derecho a ser informadas e informados”, concluyó.