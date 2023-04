El Barcelona cumple ante el colista camino del título￼￼

Madrid, 1 abr (EFE).- El Barcelona cumplió sin alardes pero con eficacia para golear al Elche, colista, por 0-4 camino del título de LaLiga Santander que cada jornada que pasa tiene más cerca, a la vista de su amplia ventaja de quince puntos sobre el Real Madrid.

No necesitó hacer un partido brillante ni fue excesivamente exigido por el conjunto del argentino Sebastián Beccacece, que tuvo un amargo debut. El equipo de Xavi Hernández aseguró los puntos con un gol en cada periodo del polaco Robert Lewandowski (m.20), que luego completaría su quinto doblete (m.66), de Ansu Fati (m.56) y Ferran Torres (m.70). Pudo incluso dar descanso en el tramo final a pesos pesados a la espera del clásico copero del miércoles en el Camp Nou.

Lewandowski, que llevaba cinco partidos sin anotar (tres de Liga y dos con su selección), aprovechó un envío del uruguayo Ronald Araujo para encaminar la victoria y Ansu Fati, horas después de las quejas de su padre, puso también fin a su sequía aún más larga, pues no marcaba en Liga desde octubre. Lo mismo le ocurría a Ferran Torres, que atravesaba una racha prácticamente idéntica.

Vista la marcha del Barcelona la cuestión ya empieza a ser cuándo puede asegurar matemáticamente el título, circunstancia parecida a lo que le ocurre en cuanto al descenso al Elche, que está a catorce puntos de la salvación.

El estreno de José Luis Mendilíbar, relevo del argentino Jorge Sampaoli, al frente del Sevilla no pudo ser más positivo. Consiguió un triunfo balsámico por 0-2 ante el Cádiz en un duelo de rivalidad regional de máxima exigencia entre dos equipos que se debaten en la lucha por la salvación.

Fue un partido equilibrado, tenso, con polémica, que empezó a desnivelar el argentino Lucas Ocampos tras un saque de esquina (m.51) y que remachó el marroquí Youssef En-Nesyri (m.74) en una acción de juego directo, sencilla, con un balón largo y prolongación de Bryan Gil producto del estilo Mendilíbar.

El Cádiz, que queda provisionalmente a dos puntos de la zona de descenso, reclamó alguna acción en el área sevillista e incluso mandó un balón al palo por medio de Fali poco después del primer tanto. Luego ya no tuvo recursos para evitar la victoria del conjunto hispalense, que no ganaba fuera desde octubre y que ya acumula cuatro triunfos seguidos en Liga en feudo amarillo.

La victoria sitúa al Sevilla con cinco puntos de renta respecto a la zona roja, uno más que tiene el Getafe, que sacó un buen punto en su visita a San Mamés, donde ambos equipos protagonizaron un encuentro espeso del que se benefició el cuadro de Quique Sánchez Flores, que enlazó su cuarto partido consecutivo sin perder.

El 0-0 es un pichazo para el Athletic en su pretensión de alcanzar Europa y a las puertas del partido de vuelta de las semifinales coperas ante Osasuna. Al menos el partido acabó con la buena noticia de la renovación del joven valor Oihan Sancet hasta 2032, anunciada por el propio jugador desde el césped a toda la afición micrófono en mano.

También dio un paso clave el Girona hacia la continuidad en LaLiga Santander a costa del Espanyol (2-1), al que ganó con un postrero gol de penalti del uruguayo Cristhian Stuani (m.88), cometido por el brasileño Vinicius Souza sobre el también charrúa Santi Bueno.

El equipo de Míchel Sánchez, cuyo margen esta noche es nada menos que de ocho puntos, supo sobreponerse al empate del danés Martin Braithwaite (m.73), que equilibró el magnífico tanto de Arnau Martínez (m.53).

La expulsión de Sergi Gómez a los 84 minutos por una dura entrada mermó la reacción del cuadro de Diego Martínez y la pena máxima le sentenció a sufrir su cuarta derrota seguida y a quedar por el momento tan solo un punto por encima del descenso que marca el Valencia igualado con el penúltimo, el Almería.