El argentino Marcelo Bielsa, un candidato para Uruguay

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Montevideo, 30 mar (EFE).- Marcelo Bielsa es uno de los candidatos a convertirse en el nuevo director técnico de la selección uruguaya, que mantiene ese cargo vacante desde que Diego Alonso finalizó su vínculo tras el Mundial de Qatar 2022.Así lo indicó a la Agencia EFE una fuente de la Asociación Uruguaya de Fútbol que confirmó que existieron conversaciones con el argentino.Uruguay mantiene vacante el cargo de seleccionador desde la salida de Alonso, quien asumió su cargo el 15 de diciembre de 2021 tras la salida de Óscar Washington Tabárez y lo dejó luego del Mundial en el que la Celeste no superó la fase de grupos.Marcelo Broli, entrenador de la selección sub’20, fue elegido posteriormente como director técnico interino para la fecha FIFA de marzo. En esta la Celeste disputó dos partidos en los que igualó 1-1 ante Japón y venció por 1-2 a Corea del Sur.Nacido en la ciudad de Rosario en julio de 1955, Bielsa comenzó su carrera de entrenador en 1990, diez años después de ponerle fin a su etapa de futbolista.Desde ese momento dirigió al Newell’s Old Boys, a los mexicanos Atlas y América, al Vélez Sarsfield, a los españoles Espanyol y Athletic Club, a los franceses Olympique de Marsella y Lille, así como también al inglés Leeds United.También fue seleccionador de Argentina en el período 1998-2004 y de Chile entre 2007 y 2011.Dos torneos locales de Primera División con Newells’s Old Boys, uno con Vélez Sarsfield, uno de Segunda División con el Leeds United, un Torneo Prolímpico Sudamericano y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 son los títulos que conforman el palmarés de Bielsa.De confirmarse su llegada de Uruguay, el argentino se convertirá en el segundo extranjero en dirigir a la Celeste luego de que su compatriota Daniel Alberto Pasarella lo hiciera entre 1999 y 2000.