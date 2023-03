Ibarra ve positivo su trabajo en Boca pese a lo que “no se pudo lograr”

Tweet on Twitter

Buenos Aires, 29 mar (EFE).- Hugo Ibarra, destituido técnico de Boca Juniors, hizo este miércoles, cuando fue a despedirse de sus compañeros, un balance “positivo” de su tiempo en el club argentino, aunque reconoció que hay cosas que no se pudieron lograr.

“La verdad que hay cosas que no se pudieron lograr, pero (un balance) sumamente positivo”, dijo en declaraciones a los medios.

Este martes la directiva de Boca resolvió que Ibarra, quien dirigía el equipo desde julio de 2022, abandonase el banquillo después de varios partidos en los que el equipo mostró un flojo desempeño.

Sobre esta decisión, Ibarra, de 48 años, se mostró tranquilo: “desde el momento en que me hago cargo del club sé las reglas del juego cómo son y nunca estuve aferrado a un lugar, siempre trabajé día a día y es lo que hice”.

“Y las decisiones que se toman hay que acatarlas por el bien del club. Yo quiero muchísimo a este club. Entonces es lo mejor, uno tiene que acatar la decisión”, sentenció.

Si bien Ibarra había logrado su primer título como entrenador en octubre, cuando Boca ganó el Campeonato de la Primera División del fútbol argentino, y la Supercopa Argentina a inicios de marzo, desde entonces los resultados han sido irregulares.

“Si tengo que hacer hincapié en estos ocho meses que estuve como entrenador, vamos a descontar los dos meses que por vacaciones y por el mundial. son seis meses, y cada tres meses prácticamente saliste campeón. Entonces es eso, positivo, sumamente positivo”, recalcó el técnico.

Ibarra valoró la posibilidad de haber podido dirigir al club que ama “en un momento difícil” y mostró su agradecimiento tanto a los hinchas como a los jugadores y a los empleados del club.

“Lo pudimos conseguir, en un grupo que venía golpeado de haber quedado eliminado la Copa Libertadores, en una situación difícil, uno se tuvo que hacer cargo y bueno, con trabajo día a día se pudo lograr y confiando en el grupo”, subrayó.

“Por eso se logró el Campeonato y legítimo ganador del torneo argentino el año pasado, no hay duda de eso. No me quedan dudas, fuimos los legítimos campeones, estos muchachos se lo merecieron y seguramente van a ir por ese camino”, añadió.

Como mensaje a los hinchas, Ibarra llamó a “que sigan alentando a Boca” como lo hará él: “como hincha que soy y siempre apoyando al club desde el lugar en que esté”, concluyó.

La directiva del club resolvió que, de manera interina, sea Mariano Herrón, director técnico de la reserva de Boca, quien sustituya a Ibarra hasta que se encuentre un nuevo entrenador.