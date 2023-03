Tebas: “El ‘Caso Negreira’ es lo más grave que nos ha pasado nunca”

Málaga, 24 mar (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha considerado este viernes el ‘Caso Negreira’ como el asunto “más grave” al que se está enfrentando el fútbol español “en lo reputacional” y ha criticado la gestión del Barcelona, que “se está equivocando con su táctica de victimismo”.Los presuntos pagos del Barça al exvicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira es un tema que le “quita el sueño” a Tebas porque es “el asunto más grave reputacional y de integridad de la competición” que les “ha pasado en la historia del fútbol”, reconoció en una entrevista en el ‘Marca Sport Weekend’ que se está celebrando en Málaga. Sobre el presidente del Barça, Joan Laporta, manifestó que le resulta “complicado” que pueda “seguir presidiendo durante tanto tiempo sin dar una explicación, veremos qué pasa cuando dé explicaciones” porque lo sucedido con el Caso Negreira “es un tema gravísimo en el ámbito deportivo y creo que penal”.”Hay que diferenciar dos cuestiones”, continuó Tebas, para quien “una cosa es que se hayan comprado árbitros, que de eso no hay pruebas y creo que no, y otra es pagar para influir en decisiones”, y ese pago sería “una conducta muy grave”.Desde el FC Barcelona “transmiten tranquilidad, pero necesitamos explicaciones. Creo que tendrían que estar preocupados”, añadió el presidente de LaLiga, quien agregó que “a la hora y media de dar la noticia, el Barça sacó una nota diciendo que lo hacían todos” y “a partir de ahí, no hay más explicaciones”, criticó.”La táctica del victimismo y de abrazarse a la bandera no creo que sea la más correcta en estos momentos, creo que el Barça ahí se está equivocando”, subrayó Tebas dirigiéndose a la gestión que el club azulgrana está haciendo de estas acusaciones a las que también ha entrado a investigar la UEFA.