López Obrador tacha de “falsos” los dichos de Blinken sobre control del narco

Ciudad de México, 24 mar (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tachó este viernes de “falsos” los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre los cárteles mexicanos del narcotráfico, que a su juicio controlan ciertos territorios de México por encima del Gobierno.”Eso es falso, no es cierto, hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y se le informó que no era cierto”, manifestó el jefe del Estado en su rueda de prensa diaria.“No hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad. Le puedo decir al señor Blinken que, creo lo sabe, que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Sonora (estados del norte de México), en todos lados”, agregó.López Obrador hizo estas declaraciones cuestionado por la comparecencia de Blinken en el Senado estadounidense, donde este miércoles dijo que “es justo decir que sí” hay partes de México que controla el crimen organizado y no el Gobierno.Aún así, el gobernante mexicano justificó los señalamientos del secretario de Estado al argumentar que él respondió a un cuestionamiento del senador republicano Lindsey Graham, promotor de la polémica propuesta para declarar la guerra a los cárteles mexicanos y considerarlos como terroristas.”Él (Blinken) estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos, a él le consta que estamos trabajando de manera coordinada, pero (Graham) lo interrumpió y le dijo: a ver. Y entonces tuvo él que decir que sí, lamentablemente, que había regiones en México dominadas por el narco”, expuso.El intercambio de declaraciones ocurre en medio de la creciente tensión entre México y Estados Unidos por los cárteles, en particular los que trafican fentanilo.La polémica se ha intensificado tras el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos este mes en la frontera entre ambos países, lo que ha motivado a los republicanos en Estados Unidos a considerar a los cárteles como terroristas.En su comparecencia esta semana, Blinken se mostró abierto a considerar esta propuesta, pero López Obrador lo negó.”Debe reconocerse que cuando le preguntan a él y a quien es vocera de la Casa Blanca si consideran si es recomendable considerar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos, dijeron que no”, expuso.El mandatario argumentó que “hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo, entonces se suscitan estos encuentros o estos debates”.