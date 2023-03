Casemiro pide zanjar los rumores sobre Ancelotti por respeto al Real Madrid

Tweet on Twitter

Redacción Deportes, 24 mar (EFE).- Casemiro, centrocampista del Manchester United, pidió este viernes zanjar las especulaciones en torno a la posible llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la selección brasileña por respeto al técnico italiano y a su club, el Real Madrid.

“Es un entrenador que conozco muy bien, un amigo y fue un placer trabajar con él, pero Ancelotti tiene un club y tenemos que respetar el club en el que está y respetar a Ancelotti”, dijo Casemiro en la rueda de prensa previa al amistoso contra Marruecos, que se jugará este sábado en Tánger.

Sin embargo, no dejó pasar la ocasión para alabar la trayectoria de su extécnico en el Real Madrid, pues “ha ganado todo” y tiene “mucha experiencia”.

“Sin duda, Ancelotti es un gran entrenador”, expresó.

Según la prensa local, Ancelotti es el principal candidato de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para hacerse con las riendas, a partir de junio, de la Canarinha, hoy dirigida de forma interina por Ramón Menezes, técnico de la Sub’20.

Casemiro subrayó que Menezes es hoy el entrenador de Brasil y que el vestuario lo está tratando como si fuera a dirigir la próxima Copa del Mundo, sin pensar que está de forma temporal en el cargo.

“Sabemos que la vida son oportunidades. Hoy no es el (técnico) efectivo, pero si hace un gran trabajo y los nombres que quiere el presidente (de la CBF) no aceptan, Ramón está ahí”, resaltó el exjugador merengue.

De lo contrario, dijo que les gustaría que llegara alguien “capacitado” para lidiar “con grandes jugadores” porque Brasil tiene “30, 40, 50 jugadores de un nivel excepcional” con los que podrían hacerse “tres o cuatro selecciones” de primer nivel mundial.