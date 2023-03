Cristiano bate un nuevo récord: más partidos con una selección, con 197￼￼

Tweet on Twitter

Lisboa, 23 mar (EFE).- Cristiano Ronaldo batió este jueves un nuevo récord en su carrera al disputar su partido número 197 con la selección de Portugal, lo que le convierte en el jugador con más participaciones con una absoluta.

Cristiano, de 38 años, volvió este jueves a representar a su país en el duelo entre Portugal y Liechtenstein en Lisboa, en el que el español Roberto Martínez lo puso como titular, y superó al kuwaití Bader Al Mutawa.

Al Mutawa, también de 38 años, sigue en activo pero no ha sido convocado por el nuevo seleccionador de Kuwait, el luso Rui Bento, que en su etapa de jugador coincidió con un joven Cristiano en el Sporting de Portugal.

En la rueda de prensa previa al partido, Cristiano Ronaldo afirmó que lograr esta hazaña le haría sentirse “bastante orgulloso”.

“¿Récords? Vamos a por ellos, ¡vamos! Me gusta batir récords (…) También es especial, ser el más internacional de la historia. Tengo que confesar que es algo que me hace sentir bastante orgulloso”, declaró.

Además, “me gustaría tener muchos más partidos con la selección por delante en mi carrera”, garantizó.

Esta marca amplía la larga lista de récords: es el máximo goleador de la historia, con 828 goles; de selecciones, con 118; y de la Liga de Campeones, con 140.

También es el futbolista con más partidos en la “Champions”, con 183, por delante de los 177 del español Iker Casillas o los 163 del argentino Leo Messi, entre otros muchos logros.

Tras una etapa difícil en el Manchester United y un turbulento Mundial de Qatar, Cristiano parece haber recuperado la forma de entonces en su actual club, el Al Nassr saudí, con el que ya ha marcado 9 goles en 10 encuentros.