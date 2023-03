Atletas transgénero no podrán competir en pruebas femeninas internacionales

Tweet on Twitter

Redacción Deportes, 23 mar (EFE).- World Athletics, la federación internacional de atletismo, acordó este jueves que las atletas transgénero no podrán competir en categoría femenina en pruebas internacionales.

El presidente del organismo, Sebastian Coe, declaró este jueves que a partir del 31 de marzo no se permitirá participar en competiciones que puntúen para el ránking mundial a ninguna atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina.

Asimismo, agregó que se creará un grupo de trabajo para seguir investigando las directrices de elegibilidad de los transexuales. “No vamos a decir que no para siempre”, afirmó Coe.

El presidente de World Athletics añadió que la decisión está “guiada por el principio general de proteger la categoría femenina”.