Una pizzería de moda en West Seattle llega a T-Mobile Park

Por

Jackie Varriano

Redactor gastronómico del Seattle Times

Con la temporada 2023 de los Marineros comenzando el 30 de marzo, hay algunas preguntas en la mente de todos. ¿Llegarán los M’s a los playoffs de nuevo? ¿Superará Julio Rodríguez su increíble año de novato? ¿Volverán esas cervezas de $6 en T-Mobile Park y podemos comer una porción de pizza con ellas?

Desafortunadamente, no sé nada sobre la fortuna de Rodríguez en el año 2, pero puedo confirmar que no solo volverá la cerveza barata, sino que Moto, la pizzería de West Seattle con una lista de espera de un mes, servirá cinco opciones diferentes de pizza por porción. en T-Mobile Park a partir de mayo.

Si la perspectiva de agarrar una rebanada de pepperoni de plato hondo con un chorro de miel caliente no es suficiente, Din Tai Fung está agregando un segundo puesto para bollos bao, arroz con pollo frito, sopa wonton y el pollo con palomitas de maíz que solo está disponible en el estadio de béisbol Otros favoritos de los fanáticos que regresan este año incluyen Ballard Pizza de Ethan Stowell, las quesadillas de pechuga a la barbacoa en Edgar’s Cantina y el popular Value Menu que incluye hot dogs, palomitas de maíz, nachos y más por $3-$4.

También hay muchas ofertas nuevas en el parque T-Mobile esta temporada, incluido un sabor de helado Salt and Straw que hace girar rollos de canela y relleno de pastel de manzana en un helado con sabor a Beecher’s Flagship Cheese.

Esto es lo que debe estar atento mientras ve a los Marineros en el estadio de béisbol esta temporada. (Y antes de preguntar “¿cuánto cuestan todas estas delicias?”, los Marineros dicen que los precios de todos estos alimentos aún no se han finalizado).

Marinado (Sección 119)

Además del kalua pork y el sexy tofu (tofu aromatizado con un adobo de kalbi sin gluten), las nuevas opciones para esta temporada incluyen el luau plate lunch con pollo miso al jengibre dulce y limonada fresca de mango.

Cantina de Edgar (El ‘Pen)

Los taquitos de pescado crujiente y las quesadillas de camarones son las nuevas ofertas para esta temporada, ambas dobladas de una manera que las hace específicamente fáciles de comer mientras camina. Se unen a una lista que incluye tacos del barrio, nachos de cantina con pollo, cerdo estofado o camote y, por supuesto, los siempre populares saltamontes fritos.

Barbacoa Holy Smoke (Sección 105 y 313)

Un sándwich de pechuga, “alitas” de cerdo ahumado pegajosas y picantes mezcladas con salsa barbacoa de miel y una papa horneada cargada de Holy Moly con salsa de queso jalapeño y cerdo desmenuzado son las nuevas ofertas junto con las populares costillas de hueso largo frotadas en seco.

Big League Burger (Sección 218 y 340)

La hamburguesa homónima presenta una hamburguesa de wagyu estadounidense con cebollas asadas y queso americano. También hay una versión Impossible disponible, además de papas fritas con ajo y el clásico perro Mariners en este puesto.

El Mercado Walk-Off (Secciones 126, 141, 185 y 341)

Además de expandir este puesto de venta al aire libre a tres secciones más, Walk Off Market ofrece un nuevo sándwich llamado Ham Swaggerty en honor a Sam Haggerty. El sándwich fuerte está lleno de halm ahumado, giardiniera picante, cebollas caramelizadas, Havarti y rúcula. Los Walk Off Markets en las secciones 126 y 141 también ofrecen ensaladas y wraps de Evergreens, tazones Just Poke y un menú limitado de Din Tai Fung, mientras que los Markets en las secciones 185 y 341 ofrecen bebidas alcohólicas.

Chick Chick Boom (Sección 106)

Un nuevo concepto este año, este puesto de comida vende sándwiches de pollo y tiras de pollo, con ajo y papas fritas tipo waffle. El giro es que todo el menú está escrito en emojis.

Moto Pizza (Sección 109)

La popular pizzería West Seattle ofrecerá cuatro de sus pizzas exclusivas por porción. el Mr. Pig, cubierto con panceta de cerdo, salchicha picante, chimichurri de mango y cilantro y ketchup de plátano y ajo; la Root Pizza, con champiñones, aceitunas negras y reducción de balsámico; Besado, con chorizo, pepperoni y miel picante; y el Moto Pepperoni, con charcutería variada. Los fanáticos también pueden obtener pizza de queso por rebanada.

Menú de valor

Uniéndose a la lista de perros calientes, palomitas de maíz y nachos, los artículos de valor de este año con un precio de entre $ 3 y $ 4 incluirán sándwiches Uncrustables, rodajas de manzana, zanahorias con rancho, hummus y pretzels, y sándwiches de helado. También están regresando las cervezas económicas por $ 5- $ 6 (una lista completa está disponible en la aplicación MLB ); las opciones incluyen cervezas nacionales como Miller High Life y PBR junto con ofertas regionales de Ninkasi, Bale Breaker, Bone Yard y Deschutes.

Jackie Varriano cubre la escena gastronómica en los vecindarios de Seattle. Le encanta indagar en historias que discutan por qué comemos las cosas que comemos, y cuándo, en nuestra región y más allá. Comuníquese con ella en jvarriano@seattletimes.com. En Twitter: @JackieVarriano.