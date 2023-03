Los Angeles desafía a Seattle y St. Louis City quiere seguir soñando￼￼

Los Ángeles (EE.UU.), 17 mar (EFE).- La cuarta jornada de la MLS llega este sábado con un suculento duelo en el Oeste entre los Seattle Sounders y Los Angeles FC (LAFC) aunque gran parte de la atención en la liga estará también puesta en el equipo debutante este año: el sorprendente St. Louis City.

Con tres victorias en sus tres primeros encuentros, el St. Louis City es el inesperado líder de la competición además del único equipo que ha ganado hasta ahora todos sus encuentros junto al LAFC.

No obstante, el equipo angelino que lidera el mexicano Carlos Vela solo ha disputado dos partidos hasta ahora porque su encuentro inaugural contra el LA Galaxy fue aplazado por las lluvias.

Además, si el St. Louis City derrotara este fin de semana en casa a los San Jose Earthquakes se convertiría en el primer conjunto debutante en la MLS que vence en sus cuatro primeros partidos.

La jornada comenzará a primera hora de la tarde con la visita del LAFC, campeón de la MLS, a Seattle, vencedor de la última edición de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Ambos equipos están invictos (dos victorias para el LAFC y dos triunfos y un empate para los Sounders).

Con más urgencias llega el LA Galaxy del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández -todavía lesionado- y del español Riqui Puig, que solo lleva un punto de seis posibles y que recibirá a los Vancouver Whitecaps en el último partido del día.

Además, el Atlanta United del argentino Thiago Almada recibirá a los Portland Timbers mientras que el Philadelphia Union, subcampeón de la MLS Cup en 2022, visitará el campo de un Montreal que suma tres derrotas en tres encuentros.

También sin puntos, aunque con solo dos partidos jugados, está el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera, que acogerá un duelo texano ante un Austin que viene de un ridículo enorme en la Liga de Campeones de la Concacaf donde cayó ante el humilde Violette de Haití.

Por su parte, el Inter Miami del venezolano Josef Martínez viajará a Toronto y el New York City dará la bienvenida al DC United que entrena Wayne Rooney.

Completan la jornada 4 de la MLS el New England Revolution-Nashville, el Orlando City-Charlotte, el New York Red Bulls-Columbus Crew, el Dallas-Sporting Kansas City, el Colorado Rapids-Minnesota United y el Chicafo Fire-Cincinnati.