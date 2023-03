Real Madrid y Chelsea repiten cuartos; City y Bayern condenados a enfrentarse

Madrid, 17 mar (EFE).- Real Madrid y Chelsea volverán a encontrarse como la temporada pasada en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en los que Manchester City y Bayern Múnich se enfrentarán en el duelo más duro; Milán y Nápoles protagonizarán la eliminatoria italiana y Benfica e Inter de Milán resolverán el otro cruce.

De superar esta fase, el Real Madrid seguirá defendiendo el título contra el ganador del Manchester City-Bayern en las semfinales, en las que igual que en cuartos y a diferencia del año pasado tendrá que jugar la vuelta lejos del Santiago Bernabéu, factor determinante en la consecución de la décimocuarta en París.

Las semifinales se jugarán los días 9/10 y 16/17 mayo y en caso de llegar a la final del 10 de junio en Estambul, el equipo que dirige el italiano Carlo Ancelotti actuaría como local, frente al que supere la semifinal entre los vencedores de los choques Milan-Napoles y Benfica-Inter.

Las manos del turco Amit Altintop y el neerlandés Patrick Kluivert, exjugador blanco el primero y de clubes como Barcelona y Valencia el segundo, emparejaron en el sorteo de la UEFA en Nyon de nuevo a Real Madrid y Chelsea, cruce que se dió la temporada pasada y también la anterior, cuando los ingleses se convirtieron en el último equipo que derrotó a los madrileños y ganaron su segundo título tras derrotar al City.

El año pasado el Real Madrid se quitó aquella espina y en una de las noches mágicas del Bernabéu remontó un partido, en el que desaprovechó la ventaja de dos goles que se trajo de Londres pero pudo clasificarse para semifinales en la prórroga con un gol del Karimn Benzema.

Ahora, y con la mejor versión que muestran en la “Champions”, los de Carlo Ancelotti llegan a cuartos después de dejar fuera al Liverpool, en el reencuentro de ambos equipos tras la última final, con el contundente 2-5 en Anfield y la mínima victoria por 1-0 hace dos días en casa.

El Chelsea, campeón en 2011-12 y 2020-21, se agarra a la Liga de Campeones en una temporada en la que parecía descartado, pero ahora clasificado para cuartos gracias al 2-0 sobre el Dortmund en la vuelta de octavos jugada en Londres (2-1 en el global).

El Chelsea ha superado ocho de sus once eliminatorias anteriores de cuartos en esta competición y su visita al Bernabéu será la primera del portugués Joao Félix como jugador del equipo de Graham Potter y un nuevo reencuentro del croata Mateo Kovacic con el que fue su público durante cuatro temporadas hasta 2019.

Los cuartos de final, que se jugarán el 11/12 y 18/19 abril, tendrán un duelo estelar entre Manchester City y Bayern Múnich, probablemente los dos clubes que todos los demás querían evitar y que persiguen un título que los ingleses no han ganado nunca, frente a las seis veces que lo han hecho los alemanes, la última en 2020.

Los cinco goles que el noruego Erling Haaland endosó hace tres días al Leipzig (7-0 y 8-1 en el global), para certificar su pase a cuartos, aumentaron el respeto que impone el equipo de Pep Guardiola esta temporada. Un año después de quedarse a un paso de jugar su segunda final, cuando fue eliminado por el Real Madrid, acumula cinco victorias y tres derrotas.

Haaland es el jugador más joven y el más rápido en alcanzar los 30 goles en la “Champions” y desafía al once de Julian Nagelsmann, que llega a los cuartos despues de ganar al PSG (3-0 en el global), un año después de despedirse en cuartos de final frente al Villarreal.

Milán y Nápoles jugarán un duelo italiano, que podría repetirse en semifinales si el Inter supera en la otra eliminatoria al Benfica portugués.

Los milaneses de Stefano Pioli vuelven a cuartos once años después, tras rentabilizar el 1-0 que lograron en su estadio ante el Tottenham en la ida de octavos de final y el 0-0 de Londres. Segundos en la fase de grupos, en la que coincidieron con el Chelsea, se sobreponen ahora de la decepción de hace un año, cuando los “rossoneri” fueron últimos en ésta.

El Nápoles, por su parte, quiere prolongar su temporada histórica. Desde el liderato de la liga italiana, jugará por primera vez los cuartos de la “Champions”, tras dejar fuera al Eintracht alemán (0-2 y 3-0), ganador de la última Liga Europa, y acabar como primero la fase de grupos, delante de Liverpool, Ajax y Rangers. El cuadro partenopeo llega a estas alturas como el gran ‘tapado’ por su espectacular rendimiento.

Los cuartos se completarán con el duelo Benfica-Inter, el único que alteró el orden de extracción de las bolas para que Inter y Milán no coincidan como locales. Desde 2006 es la primera vez que los dos clubes milaneses están en cuartos de final.

Los italianos de Simone Inzhagui no alcanzaban esta fase desde 2011 y lo hacen después de superar al Oporto en una eliminatoria igualada y resuelta con el gol que Lukaku marcó en la ida en su estadio. Hasta ahora han mantenido su portería a cero en cinco de sus últimos siete duelos de “Champions”.

El Benfica diridigo por el alemán Roger Schmidt se deshizo en octavos del Brujas, con un 7-1 (0-2 y 5-1) en la eliminatoria, y tras una brillante fase de grupos, en la que superó al PSG, al Juventus y al Maccabi Haifa. Está invicto, con seis victorias y dos empates.