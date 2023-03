Las acciones del banco estadounidense First Republic caen casi un 30%

Nueva York, 16 mar (EFE).- Las acciones de First Republic Bank se desplomaban un 28,43 % cuando faltaba una hora para la apertura de Wall Street, en el que se vaticina como otro día duro para las acciones del banco, que en las últimas cinco sesiones han perdido el 73 % de su valor.

First Republic tuvo la tercera tasa más alta de depósitos no asegurados entre los bancos de EE.UU., detrás de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank -bancos que fueron cerrados por los reguladores el fin de semana pasado-, según una nota de Raymond James.

First Republic, que tiene sede en San Francisco, fue degradada a la categoría de “junk” (basura, en inglés) el miércoles tanto por Fitch Ratings como por S&P Global.

“El mercado está analizando dónde están las vulnerabilidades de los bancos”, dijo Shaniel Ramjee, administrador de fondos de activos múltiples en Pictet Asset Management, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

First Republic está buscando formas de aumentar su liquidez y considerando una posible venta, según Bloomberg.

A falta de una hora para la apertura de la bolsa neoyorquina, también veían caer el valor de sus acciones esta mañana bancos regionales como PacWest (-17,50) y West Alliance (-10,36 %), en línea con la tendencia de ayer.