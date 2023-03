Benzema, ‘míster’ eliminatorias de ‘Champions’

Madrid, 16 mar (EFE).- El francés Karim Benzema volvió a jugar contra el Liverpool, tras un partido ausente, y a pesar de no estar fino de cara a portería consiguió anotar y demostrar de nuevo que la fase de eliminatorias de la ‘Champions’, con 17 goles en 18 partidos desde la temporada 2018-2019, es su terreno.

El galo siempre ha tenido en la Liga de Campeones su competición predilecta. De hecho, es el cuarto máximo goleador histórico de la misma con 89 tantos, a dos de alcanzar al polaco Robert Lewandowski en el podio que lidera el portugués Cristiano Ronaldo con 140, seguido del argentino Lionel Messi con 129.

Números que, según datos de BeSoccer, han crecido exponencialmente desde la salida de Cristiano rumbo a la Juventus en 2018. Sobre todo en las eliminatorias, ya que en fase de grupos su promedio goleador se mantiene: 0,67 goles por encuentro -29 tantos en 43 choques- con el portugués y 0,62 sin él -16 goles en 26 partidos-.

Pero en la fase del ‘KO’, la vida es diferente desde entonces para un Benzema que asumió el hueco que dejó el luso con goles y títulos, como en la pasada edición de la Liga de Campeones en la que el Real Madrid se alzó con el título.

Una edición en la que el galo marcó diez goles de octavos a semifinales, con dos tripletes para el recuerdo contra París Saint-Germain y Chelsea, para sumar un total de 15, logrando la segunda mejor marca de la historia de la competición.

Además, estos goles, unidos a los dos en Anfield y al de este miércoles contra el Liverpool le han hecho igualar a Cristiano en otro registro histórico como los dos únicos futbolistas que han marcado tres o más goles en cuatro eliminatorias consecutivas de la ‘Champions’.

13 goles en ellas, en siete partidos ya que en la ida contra el PSG no vio puerta, para poner su marca anotadora en eliminatorias en 33, solo por detrás de los dos que, hasta este momento, dominan los registros goleadores de la competición, Cristiano (67) y Messi (49).

Sin embargo, es desde la 2018-2019 cuando Benzema rompe todos sus registros. Ha anotado 17 goles en eliminatorias; y nadie le iguala. Lewandowski y Haaland, los siguientes en la lista, han marcado 11 tantos y Mbappé y Messi se quedan en nueve.

Además, en el cómputo global, suma 33 dianas en 44 duelos, un promedio mayor que las 44 en 85 encuentros que marcó hasta 2018.

Solo ha habido un jugador que desde entonces haya marcado más goles, Lewandowski; con el que se disputa el tercer lugar histórico de la ‘Champions’.

Eso sí, ambos han visto esta semana lo difícil que será mantener sus nombres en la lista de récords goleadores, ya que los cinco goles que anotó el noruego Erling Haaland frente al Leipzig en la vuelta de los octavos de final le hacen situarse con 33 dianas, las mismas que Benzema, en solo 25 partidos; un promedio sin parangón.

Con Lewandowski fuera de la Liga de Campeones en fase de grupos, tanto Benzema como Haaland lideran a sus equipos hasta, de momento, los cuartos de final, y el sorteo podría deparar un cara a cara.

Hasta el viernes a las 12:00 hora CET (-1 GMT) no se determinarán unos cruces a los que Benzema llega tras superar unas molestias en el tobillo, marcar el 1-0 definitivo a pesar de no estar fino en la definición -seis disparos, el que más del partido, y solo dos a puerta- y dar el susto tras retirarse cojeando por un golpe en la tibia.

“Estoy, estoy”, dijo en referencia a si podrá jugar el clásico del domingo.

Tranquilizó sobre sus molestias de cara a un partido clave para definir el título de Liga, con el Barcelona a nueve puntos de diferencia, y con la necesidad de sumar continuidad a sus piernas para que esos seis disparos contra el Liverpool no acaben en solo un gol.

Óscar Maya Belchí