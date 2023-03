“Everything Everywhere All at Once” triunfa en los Óscar con 7 estatuillas

Los Ángeles (EE.UU.), 12 mar (EFE).- “Everything Everywhere All at Once” se alzó esta noche como la triunfadora de los Óscar al llevarse siete estatuillas, seguida de “All Quiet on the Western Front” con cuatro premios.

La película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert se ha llevado siete de las once estatuillas a la que optaba, incluidas las de dirección, guión original, mejor actriz y mejores actor y actriz de reparto. La película alemana “All Quiet on The Western Front”, que contaba con nueve candidaturas, acabó la noche con cuatro óscares.