La cubana Aymée Nuviola cierra en la Calle Ocho el Carnaval de Miami

Miami, 10 mar (EFE).- El Carnaval de Miami 2023 culminará este domingo sus festejos en la conocida Calle Ocho de la Pequeña Habana, con la cubana Aymée Nuviola, conocida como “La sonera del mundo” e intérprete en una teleserie del personaje de Celia Cruz, como figura central.Nuviola, cantante, compositora y actriz ganadora de varios premios Grammy, encarna, al igual que la música de su isla natal, una “mezcla mágica” de géneros musicales, según la definió El Club Kiwanis de La Pequeña Habana, organizador del evento, por lo que ha nombrado a la cubana “Reina oficial” del carnaval. Como parte de las festividades de 2023, la artista cubana se presentará este domingo en el escenario de Telemundo durante el Festival de Música Calle Ocho, también conocido como el Festival de la Calle Ocho, donde cada año se congregan miles de personas.Nuviola comparte escenario con artistas de música urbana como Lenier, Yacob Forever y Osmani García, entre otros, según se puede leer en el cartel del evento.La cantante, que se dio a conocer con el dúo Las Hermanas Nuviola, junto a su consanguínea Lourdes, en La Habana de los años 90, fue “la primera latinoamericana en cantar en un segmento especial que muestra y destaca el género tropical históricamente subrepresentado” en la transmisión de la 64 entrega de los Premios Grammy de 2022, recoge la web del carnaval.En 2021, añade, fue seleccionada por la revista People en Español como una de las 25 mujeres latinas más poderosas de Estados Unidos y también fue seleccionada por la revista Hola en la lista de Latina 100 Top Powerhouse 2021, iniciativa anual que rinde homenaje a la latinas más influyentes y empoderadas de cada año.”Los carnavales siempre se han caracterizado por ser la fiesta del pueblo, por eso esto es algo muy especial para mí”, señaló Nuviola en un video de Diario de las Américas, de Miami.El festival, el más grande entre los hispanos de EE.UU. y que desde su fundación en 1978 ha sido organizado por Kiwanis Club of Little Havana, ha elegido como Reyes o Reinas a figuras latinoamericanas de la música y el espectáculo, entre ellos el también cubano Yotuel Romero (2022), el venezolano Oscar D’León (2003), la mexicana Thalía (1997), la puertorriqueña Olga Tañón (1998), su compatriota Chayanne (1991) y la “guarachera de Cuba” Celia Cruz (1984).El “Carnaval de Miami representa cultura, historia, tradición y buena voluntad. Es un punto de encuentro y referencia de nuestros abuelos, padres, hermanos y hermanas, vecinos, generación tras generación. ¿Y quién podría representar mejor estos valores que los Reyes y Reinas?”, explica la web del evento.Este año, el Carnaval de Miami presenta “lo mejor del arte, la música, la moda, la comida y los deportes” a través de una serie de eventos que atraen a un promedio de un millón de asistentes cada edición, incluyendo sus diversos eventos, que van desde un torneo de dominó hasta otro de fútbol, pasando por otro de golf.También incluye el concurso Miss Carnaval, que este 2023 lo ganó la cubana Daylin Rodríguez, una joven de 17 años llegada hace cuatro años de la isla.El Carnaval de Miami está “impulsado” por voluntarios del Club Kiwanis de la Pequeña Habana y beneficia los programas de desarrollo juvenil de la Fundación Kiwanis de Little Havana. Representa un impacto económico de 40 millones para artistas, vendedores y pequeñas empresas locales en toda el área metropolitana de Miami, afirma la organización.