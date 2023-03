Tres de cada 10 usuarias de internet en México padecen ciberacoso, según ONU￼￼

Tweet on Twitter

Ciudad de México, 8 mar (EFE).- Tres de cada 10 mexicanas que usan internet han padecido ciberacoso, lo que equivale a 10 millones de mujeres, informó este miércoles la oficina de las Naciones Unidas en México con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La ONU alertó en un comunicado de que la violencia digital “puede conducir a otras formas de violencia en el mundo real”, al citar violencia física, sexual y psicológica, acoso en la calle o en la escuela, estigmatización, aislamiento, incluso feminicidios y suicidios.

También advirtió de que este fenómeno “impide su participación plena e igualitaria en la vida pública y conlleva graves repercusiones en todos los ámbitos de sus vidas y en las sociedades en general”.

“Las mujeres con voz pública, especialmente las periodistas, comunicadoras y defensoras de los derechos humanos, están expuestas a sufrir violencia de género en línea de manera sistemática, incluida la vigilancia selectiva sin autorización judicial”, indicó el organismo.

Las Naciones Unidas documentan que 40 % de las mujeres en Latinoamérica no están conectadas a internet, lo que representa más de 89 millones de personas.

En México, precisó la organización, el 63 % de las mujeres que no usan internet reportan que la principal razón es que no tienen los conocimientos para hacerlo.

Además, señaló que en el ciclo escolar 2021-2022 solo el 23,67 % de las personas inscritas en licenciaturas del área de Tecnologías de la Información y Comunicación fueron mujeres.

En este contexto, la ONU expuso que, a nivel global, los hombres tienen 25 % más probabilidad de contar con los conocimientos y habilidades para usar la tecnología que las mujeres.

“Naciones Unidas hace un llamado a todos los sectores a eliminar las brechas que privan a mujeres y niñas a acceder plenamente a la era digital, y a realizar acciones para que la tecnología promueva y facilite su participación en la ciencia, innovación y en los propios desarrollos tecnológicos”, exhortó.

El llamado ocurre mientras México llega al Día Internacional de la Mujer en medio de una ola de violencia machista, con más de 10 mujeres asesinadas al día, además de un registro histórico de casi 30.000 desaparecidas.