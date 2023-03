Müller y Messi, un duelo con casi siempre un ganador inesperado￼￼

Berlín, 9 mar (EFE).- La victoria del Bayern Múnich ante el PSG en octavos de final de la Liga de Campeones le ha permitido a Thomas Müller recordar su buen balance ante Lionel Messi, en declaraciones que para muchos pueden haber tenido algo de provocación.

“Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel de resultados. A nivel de clubes nuestro problema era Cristiano Ronaldo en sus tiempos del Real Madrid”, dijo Müller después del partido, dándole munición que quienes viven del debate sobre la superioridad del argentino sobre el portugués y viceversa.

Las declaraciones pueden ser vistas como un atrevimiento -aunque Müller después haya matizado elogiando el desempeño de Messi en el Mundial- pero si se revisan las estadísticas se puede constatar que el capitán del Bayern no hizo más que expresar un hecho objetivo.

A nivel de clubes los dos jugadores se han enfrentado en seis ocasiones. Müller, siempre con el Bayern, ha ganado cinco de esos partidos. Messi ha ganado uno solo, con el Barcelona en las semifinales de 2015.

Müller en esos partidos ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias, frente a un gol y una asistencia de Messi pese a que el argentino estuvo en esos partidos los 540 minutos en el campo y Müller solo 439 minutos.

A nivel de selecciones Messi y Müller se han enfrentado, en partidos oficiales, en dos ocasiones. La primera en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando Alemania, con Müller en el campo, se impuso por 0-4 a la Argentina de Messi. Müller marcó el primer gol.

La segunda en la final de 2014 cuando Alemania se llevó el título tras ganar por 1-0.

En dos amistosos sí se ha impuesto la Argentina de Messi, la primera vez por 0-1 en Múnich el 3 de marzo de 2010, justo el día en el que Müller debutó con la selección absoluta alemana.

Ese partido fue el mismo en el que al final, por error, Müller y Diego Maradona, que era seleccionador argentino, coincidieron en la conferencia de prensa. La gente de Maradona preguntó quién era Müller.

“Ahora Maradona ya sabe quien es Müller”, un periódico después del 0-4 de Sudáfrica.

Antes del partido Maradona había dicho que si el fútbol fuera un maratón Alemania ganaría siempre pues Müller no paraba de correr. Y agregó que el fútbol no es un maratón.

La segunda vez por 1-3 en Fráncfort, tras el Mundial de 2014. Pero cuando ha habido algo en juego el balance ha sido claro a favor de Müller.

Eso no impidió al jugador, tras recordar su positivo balance personal, hacer un elogio del desempeño de Messi en Catar.

“Su rendimiento individual, naturalmente apoyado por sus compañeros, fue de locos. El condujo a todo el equipo con sus acciones y su ambición”, aseguró.

Con respecto a la situación de Messi en el PSG Müller señaló que no debe ser fácil jugar en el equipo parisino.

“Creo que no es fácil jugar para un equipo como el PSG. Es difícil lograr un balance como equipo. Tener individualidades te ayudan con seguridad a ganar ciertos partidos pero también implica que puede haber materia de conflicto”, aseguró.

“Es un paraíso para vosotros, podéis soltar vuestros artículos en ChatBot”, bromeó con los periodistas.

Müller no para de correr, como decía Maradona, y el propio jugador ha dicho que ya al comienzo de su carrera Louis van Gaal, que fue le dio la titularidad, le había dicho que para poder tener un puesto en la élite tendría que pelear cada pelota.

Tampoco para de hablar, ni fuera ni dentro del campo, por lo que hay quienes lo llaman Radio Müller. Muchas de sus entrevistas son legendarias. A veces por salidas irónicas pero también sus análisis de los partidos suelen despertar la atención y muchos dicen que a veces habla como un entrenador.

También se comenta que suele ser el brazo del entrenador en el campo, sobre todo por la forma como organiza la presión adelantada cerca del área contraria, una situación en la que siempre se le ve gesticulando y dando instrucciones.

En la jugada del primer gol en la vuelta contra el PSG fue él quien le robó la pelota a Marco Verratti. Luego el balón llegó, vía Leon Goretzka, a Eric-Maxim Choupo Moting que definió.

Rodrigo Zuleta