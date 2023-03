Cártel entrega a 5 sospechosos del secuestro de estadounidenses en México￼￼

Tweet on Twitter

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- El Cártel del Golfo entregó a cinco hombres a los que identificó como presuntos miembros y responsables del secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos, además de una mexicana, en la fronteriza ciudad mexicana de Matamoros, Tamaulipas.

Según informaron medios locales este jueves, los cinco supuestos delincuentes aparecieron junto a una nota firmada por el grupo Escorpión del Cártel del Golfo, en el que la organización criminal condena los hechos y se disculpa con la sociedad por la muerte de dos de los estadounidenses y de una mexicana de 33 años, víctima de una bala perdida en el momento del secuestro.

Según el diario El Universal, citando autoridades federales, no se descarta que el secuestro de los cuatro estadounidenses en la ciudad fronteriza pudiera estar relacionado con operaciones de narcotráfico que las víctimas estuvieran realizando en territorio mexicano, pues tres de ellos tienen antecedentes penales relacionados con el tráfico, venta y consumo de drogas, así como portación de armas de fuego.

Tampoco sería la primera vez que los extranjeros cruzaban la frontera por Matamoros por temas presuntamente relacionados con drogas, añadió el diario.

No obstante, el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, aseguró el pasado martes en una conferencia de prensa que la principal línea de investigación con la que estaban trabajando era de la de una “confusión” por parte de los delincuentes.

Según expuso una fuente de la administración estadounidense conocedora del caso a la cadena de televisión CNN, podrían haberles confundido con narcotraficantes haitianos.

Además, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas anunció este jueves que autoridades mexicanas aseguraron este jueves la clínica y una ambulancia que supuestamente fueron usadas para dar atención a las víctimas mientras permanecían privadas de su libertad.

Mientras, continúan buscando a más presuntos implicados en los hechos, pues hasta el momento tan solo hay un detenido, José Guadalupe “N”, de 23 años y que realizaba labores de vigilancia en la casa de madera en la que fueron encontrados las víctimas.

De momento se desconoce qué ha sucedido con los cinco supuestos implicados entregados por el cártel.

Los cuatro estadounidenses fueron secuestrados el pasado viernes, pero no fue hasta el domingo que se tuvo conocimiento del caso, cuando el Buró de Investigación Federal estadounidenses (FBI, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado.

Fueron encontrados el pasado martes y repatriados a Estados Unidos, dos de ellos sin vida.

El caso ha elevado la presión en Washington para que México actúe contra los cárteles de la droga, incluyendo una propuesta de los republicanos para declarar la guerra al crimen organizado mexicano, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tachó este jueves de “ofensa” e “internvencionismo”.