México llega al Día Mundial de la Obesidad con un panorama sombrío￼￼

Ciudad de México, 4 mar (EFE).- México llega al Día Mundial de la Obesidad como uno de los líderes en sobrepeso a nivel mundial y con un panorama todavía sombrío para reducir estos números en su población en general.

“El panorama en general en el mundo no es halagador. Y en México hemos visto que las tendencias siguen hacia el incremento de la enfermedad y de sus comorbilidades, como diabetes e hipertensión”, dijo a EFE la endocrinóloga María Elena Sañudo.

A nivel global se estima que cerca de 800 millones de personas viven con obesidad; mientras que en México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021 muestra que alrededor de 50 millones de mexicanos viven con sobrepeso y obesidad.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora este 4 de marzo, la experta recordó que México ocupa el quinto lugar en obesidad en el mundo, con una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 72,4 % en la población de 20 años y más.

Mientras que casi el 43 % de los adolescentes y el 37 % de niños en edad escolar también las padecen “es un importante problema de salud pública”, enfatizó la también directora médica en Sanofi.

No obstante, afirmó que “difícilmente” la población identifica que el problema de sobrepeso u obesidad es un problema de salud y es una enfermedad.

“Se ha normalizado el hecho de tener sobrepeso u obesidad y no está identificado como una enfermedad. Desafortunadamente en las últimas dos décadas hemos visto que este problema se ha incrementado y la tendencia sigue así”, lamentó.

FRACASAN EN OBJETIVO DE PERDER PESO

Pese a que muchas veces las personas buscan la manera de luchar contra el sobrepeso y la obesidad, una encuesta realizada por la empresa Allurios Technologies reveló que de los hombres y mujeres mexicanos que intentaron bajar de peso durante la pandemia, solamente el 32 % lo consiguieron, mientras que el 68 % restante tuvo resultados momentáneos o fracasaron en su objetivo.

La encuesta llamada “Hábitos de vida en la población mexicana, alimentación y su relación con el sobrepeso y la obesidad”, realizada en noviembre de 2022 y donde participaron más de 1.000 mexicanos de entre 18 y 65 años, reveló que el 65 % de las personas con sobrepeso y obesidad están preocupadas por su salud.

Sin embargo, el porcentaje de quienes logran llegar al peso óptimo, aún probando diferentes soluciones, sigue siendo muy bajo.

Acciones aisladas como la práctica de ejercicio o el seguimiento de una dieta sin el apoyo de un programa médico que ofrezca al paciente la estrategia más conveniente para lograr la reducción del peso, es una de las razones del porqué un número tan alto de mexicanos con sobrepeso y obesidad fallan en su intento por tener un peso saludable”, dijo el cirujano bariatra Antonio Spaventa.

ALIMENTACIÓN Y PREVENCIÓN SON CLAVE

Para Sañudo, una de las claves para combatir la obesidad es la alimentación y en ese sentido destacó que México ha hecho importantes esfuerzos para mejorar la alimentación de los mexicanos.

Especialmente, resaltó, en el tema del etiquetado frontal de alimentos, el cual fue implementado en México en 2019 y, a su parecer, ha ayudado a las personas a tomar mejores decisiones respecto a los alimentos que consumen.

“La Ensanut 2021 demostró que cerca del 90 % de las personas encuestadas reconocen los sellos de advertencia y que eso es de ayuda para padres y madres de familia para elegir opciones más saludables”, dijo Sañudo.

Por su parte, Ismael Nonato, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), consideró que es necesario mejorar el entorno construido y crear estrategias que fomenten hábitos de vida activos y saludables para prevenir la obesidad.

“La obesidad no es un problema de nutrición, ni de estética. Es un problema de salud que genera muerte prematura. Debemos influir en los factores que puedan transformar el entorno obesogénico”, precisó.