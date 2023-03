La cruzada de un grupo de madres de EE.UU. contra el “adoctrinamiento woke”￼￼

Oxon Hill (EEUU), 3 mar (EFE).- En EEUU un grupo de mujeres lucha contra el “adoctrinamiento” de lo políticamente correcto (woke). Son “Moms for liberty” (Madres por la libertad), que reclaman el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos y participan en el gran foro de la derecha del país para dar mayor eco a su voz.

Su “stand” en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) deja claro su objetivo de luchar por “la supervivencia de Estados Unidos” y de ejercer de “guardianes” sobre los distritos escolares, porque consideran que lo que se enseña en las clases determina el futuro de la nación.

La pandemia fue determinante para animar a Tina Descovich y a Tiffany Justice a fundar este movimiento en enero de 2021.

“Miramos a Estados Unidos, a padres intentando que reabrieran las escuelas y que no se impusieran las mascarillas a sus hijos. No sabían cómo podían ser efectivos a la hora de marcar la diferencia, y nos dijimos: Montemos esta organización para ayudarles. Y eso es lo que hicimos”, contó Descovich a EFE.

Es madre de cinco hijos, uno más que su compañera, y como ella había formado parte de su respectiva junta escolar antes de crear esa organización, que cuenta ya con 115.000 miembros y 275 sedes en 44 de los 50 estados del país.

Los derechos de los padres, a su juicio, están siendo atacados “desde hace tiempo”. En su punto de mira, políticas que permiten que, “sin que los padres sean notificados”, en las escuelas “se cambie de nombre y de pronombres a los niños”, se decida “qué baño van a usar” o “en qué habitación van a dormir en las excursiones”.

Los niños tienen su propia voz, admitió Descovich, pero no la autoridad legal para tomar ese tipo de decisiones sobre sí mismos y su género sin el consentimiento de los padres.

“Hay una razón por la que en Estados Unidos tienes que tener 18 para hacerte un tatuaje, perforarte las orejas o firmar un contrato, porque entonces es cuando legalmente eres un adulto para tomar decisiones”, recalca la cofundadora.

“Moms for Liberty” está integrada también por padres y abuelos, pero el 85 % de sus miembros son madres. Y aunque no culpa exclusivamente de la situación a la Administración de Joe Biden, en el poder desde enero de 2021, sí recalca que en estos dos últimos años la situación “ha ido a peor”.

Por ello esta edición de la CPAC, a un año de las presidenciales, es particularmente importante.

“Trabajamos para que el tema principal de los candidatos presidenciales sea la educación y los derechos de los padres”, sostuvo Descovich, que en su web dice estar dedicada a “proteger la libertad para el futuro de todos los niños”.

Por este foro que se celebra hasta el sábado en Centro de Convenciones del National Harbor, en las afueras de Washington, han pasado congresistas republicanos que respaldan sus mismos alegatos contra ese “wokismo” alineado con lo “políticamente correcto”.

Entre ellas, la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, que intervino este viernes en uno de los paneles.

“Cuando se trata de los niños, el Partido Republicano tiene un deber. Tiene la responsabilidad de ser el partido que los defiende”, sostuvo la legisladora, que en distintas declaraciones a la prensa ha reiterado que los demócratas son unos “acosadores”: “No nos dejan en paz. Están intentando controlarlo todo. Literalmente están yendo a por nuestros hijos”.

La cofundadora de “Moms for Liberty” recalca que la batalla emprendida le ha costado amenazas.

“Se nos demoniza todo el rato. La gente nos llama de todo. Y nosotros solo estamos trabajando para ayudar a los padres a tener el derecho fundamental de criar a sus hijos. El gobierno no te puede quitar ese derecho. Nacemos con ese derecho y estamos intentando protegerlo”, defendió Descovich.