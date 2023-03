Justin Bieber cancela definitivamente su gira mundial

Tweet on Twitter

Washington, 1 mar (EFE).- Justin Bieber ha cancelado definitivamente la gira mundial “Justice World Tour” tras varios aplazamientos, primero por la pandemia de covid-19, y luego por la enfermedad que le fue detectada el año pasado, el Síndrome de Ramsay Hunt.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte del canadiense ni de su mánager, las fechas de los conciertos que se iban a celebrar en los próximos meses fueron borradas este miércoles de su página web oficial y en el portal de venta de entradas aparecen cancelados eventos como los de París, Dublín o Cracovia.

Además, algunos de los recintos en los que se iban a celebrar conciertos ya han confirmado la cancelación. Por ejemplo el británico Sheffield Arena, que hoy publica un mensaje anunciando que “el show ha sido cancelado” y que se devolverá el dinero de las entradas compradas.

Su promotora en España ha confirmado a EFE que no habrá “shows” de Bieber en este país y que la empresa distribuidora de las entradas ya ha empezado a ponerse en contacto con los compradores por correo electrónica para concretar la devolución del importe de las mismas.

La gira “Justice World Tour” comenzó el pasado mes de marzo mermada por los retrasos que provocó la pandemia de covid-19, pero el cantante anunció poco después que debía posponerla porque estaba luchando contra el Síndrome de Ramsay Hunt.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara”, narraba en septiembre Bieber en un vídeo subido a sus redes sociales.

El síndrome de Ramsay Hunt es una afección rara, causada por un virus, que infecta un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis de parte del rostro. Su tratamiento debe realizarse de manera urgente para evitar mayores complicaciones.

“A principios de este año, hice pública mi batalla con el Síndrome de Ramsay Hunt, por el que mi cara se encontraba parcialmente paralizada”, indicó en redes sociales el cantante canadiense un día después de actuar en el festival brasileño Rock in Rio, quien dijo que debe hacer un parón porque su salud es “prioritaria en estos momentos”.

Ya su anterior gira, “Purpose World Tour”, celebrada en 2017, fue cancelada a mitad de su recorrido sin más explicaciones por parte del cantante que la aparición de “circunstancias inesperadas”.