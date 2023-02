Armas estadounidenses matan más en México que en EE.UU., estima investigación￼￼

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- Las armas estadounidenses matan a más personas en México que en Estados Unidos, debido al tráfico ilícito de las mismas que, en muchas ocasiones, acaban en manos del crimen organizado, reveló este viernes la investigación “Armas extranjeras en México”.

“El 70 % de las armas con las que se producen homicidios en México vienen de Estados Unidos, y por esas estadísticas es más probable que en México haya más homicidios con armas estadounidenses que en Estados Unidos”, dijo el investigador John Lindsay-Poland, quien moderó un panel integrado por expertos de EE.UU., México, Alemania o Italia.

No obstante, incidió que el cálculo realizado en el marco del estudio es tan solo “una estimación”.

Asimismo, se expuso la responsabilidad de los estados y la industria armamentística al no monitorear las exportaciones que llegan a México, sobre todo, desde Estados Unidos, pero también desde Europa, que en ocasiones se llevan a cabo saltándose la legislación y los tratados vigentes.

De este modo, indicaron los ponentes, las armas acaban en manos del crimen organizado o de las instituciones policiales, con las que se acaban cometiendo homicidios.

“Y en Estados Unidos no son conscientes de ello. Las armas que ilegalmente llegan a México se usan para controlar y atemorizar a la población mexicana”, subrayó Po Murray, miembro del movimiento estadounidense “Guns Down America”.

Lorena Reza, miembro del colectivo Regresando a Casa Morelos, señaló la participación de estas armas en la desaparición, en 2007, de uno de sus hermanos en Cuernavaca, capital del céntrico estado de Morelos, y en la tortura y homicidio de otro de sus hermanos.

“Las armas de Estados Unidos vienen acá y destrozan nuestras familias. Ya no queremos seguir así”, dijo.

Leticia Sedou y Charlotte Kehne, expertas de Bélgica y Alemania respectivamente, detallaron cómo armas exportadas de ambos países fueron empleadas en 2014 en la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, conocido como el caso Ayotzinapa.

“Italia es principal exportador europeo, sobre todo de armas ligeras. Estas armas son empleadas por las policías en violaciones de derechos humanos, como en Ayotzinapa. La policía de Iguala tenía 63 fusiles de marca Beretta”, dijo Sedou, miembro de la Red Europea Contra el Comercio de Armas.

Por su parte, Kehne aseguró que en la desaparición de los jóvenes se emplearon rifles G36, de fabricación alemana, y que según la legislación de dicho país nunca deberían haber llegado a Guerrero.

De acuerdo con datos reportados por México, en el marco del Tratado sobre Control de Armas, entre 2019 y 2021, se exportaron 40.644 armas desde Europa hacia México, 24.395 para uso civil y 16.249 para uso militar.

“Compañías europeas están instalando su producción en EE.UU., lo que les permite tener leyes de exportación menos estrictas para exportarlas a México”, alertó Sedou.