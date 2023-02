250 millones al año por la MLS: Apple también quiere triunfar en el fútbol￼￼

Los Ángeles (EE.UU.), 24 feb (EFE).- 250 millones de dólares al año. Derechos mundiales por ‘streaming’ para todos y cada uno de los partidos durante una década. Comentaristas en inglés y en español. Así es MLS Season Pass, la ambiciosa e innovadora receta con la que Apple quiere arrasar en el mundo del fútbol.

En su desembarco en la televisión, la compañía deslumbró con la comedia futbolera “Ted Lasso” sobre un entrenador poco convencional y con un corazón enorme que interpretaba Jason Sudeikis. El gigante de la manzana firmó un golazo con aquella deliciosa serie, pero ahora busca el más difícil todavía: triunfar en las retransmisiones de fútbol.

Este sábado 25 de febrero comienza la nueva temporada de la MLS y también emitirá sus primeros partidos MLS Season Pass, la oferta de ‘streaming’ que ha ideado la empresa estadounidense para su potente acuerdo con la liga de fútbol de EE.UU. y Canadá.

Anunciado en junio del año pasado, Apple y la MLS firmaron un acuerdo para que la compañía fundada por Steve Jobs pueda emitir durante 10 años los encuentros de esta liga en todo el planeta sin restricciones regionales o nacionales y sin embrollos de derechos por territorios.

Según el portal especializado Sport Business Journal, Apple desembolsará como mínimo 250 millones de dólares al año como parte de este trato con la MLS.

“MLS Season Pass es algo único: nunca se ha hecho algo así en ninguna liga profesional”, aseguró Eddy Cue, vicepresidente de servicios de Apple, en un encuentro con los medios el pasado enero en San José (California, EE.UU.).

“Tendremos todos los partidos sin ‘blackouts’ (restricciones) y se podrán ver en todo el mundo”, explicó Cue al defender que, tanto para la compañía como para la MLS, “las oportunidades a largo plazo son enormes”.

Con un suculento entrante gracias al derbi angelino entre el LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Los Angeles FC (LAFC) de Carlos Vela, la temporada de la MLS comenzará este sábado y los fans, después de varias semanas de MLS Season Pass en modo de pruebas con contenidos de archivo, podrán ver cómo se imagina Apple el presente y el futuro del fútbol.

¿El precio de este servicio? 14,99 dólares al mes o 99 dólares por toda la temporada (los que ya sean suscriptores de Apple TV+ pagarán 12,99 al mes y 79 dólares por todo el año).

Como referencia, una cuenta básica de Netflix sin anuncios cuesta 9,99 dólares en EE.UU.

Para Don Garber, comisionado de la MLS, no había mucho que pensar cuando surgió la oportunidad de aliarse con “la compañía más innovadora y con visión de futuro de la historia”.

“No podríamos estar más emocionados, lo mejor está por venir”, apuntó.

Con el compromiso de que todos los partidos tengan comentaristas en inglés y en español (además de francés para los encuentros con equipos canadienses), Apple ha fichado a casi un centenar de analistas y expertos para radiografiar una liga que crece curso tras curso, que suspira por el hipotético aterrizaje de Leo Messi en el futuro y que vive unos años cruciales con el Mundial de 2026 como meta en el horizonte.

Entre esos comentaristas que se han apuntado a esta aventura figura el exfutbolista Taylor Twellman, que resumió así la importancia que tiene la entrada de Apple en la MLS y el fútbol: “Cuando Apple dice sí, todo el mundo dice sí”

“Apple se hace una pregunta con cualquiera de sus proyectos: ‘¿cómo podemos mejorar la experiencia del consumidor?’. El fan de la MLS durante 26 años ha estado como pidiendo perdón por ser un fan de la MLS pero ya no tienen que pedir perdón. Eso fue lo que me convenció”, argumentó.

MLS Season Pass incluirá todos los partidos de la temporada regular, las eliminatorias de la MLS Cup y también la Leagues Cup, una nueva competición oficial en la que se medirán todos los clubes de la MLS y la Liga MX.

Además, cada equipo contará con una página propia en MLS Season Pass en la que podrá colgar contenidos personalizados y pensados específicamente para sus aficionados.

La irrupción de MLS Season Pass, no obstante, convivirá en parte con la televisión tradicional, que podrá emitir algunos partidos de la MLS siguiendo las reglas habituales de derechos por mercados, restricciones y ‘apagones’ fuera de ellos, solo unos pocos encuentros concretos por jornada, etc.

Concretamente, la MLS ha firmado acuerdos por cuatro años con FOX Sports y TelevisaUnivision en EE.UU. y con TSN & RDS en Canadá.

En cualquier caso, este movimiento de Apple en el ‘streaming’ marca un nuevo hito en su penetración en el entretenimiento audiovisual, aunque ya había dado algunos pasos importantes relacionados con el deporte.

Así, la multinacional con sede en Cupertino empezó el año pasado a emitir el béisbol de la MLB una vez por semana con su propuesta “Friday Night Baseball”.

Además, Apple Music se convirtió en 2022 en el patrocinador oficial del espectáculo del intermedio del Super Bowl relevando a Pepsi.

La publicación especializada Sport Business Journal sostuvo que ese acuerdo con la NFL, que se estrenó con la actuación de Rihanna en el Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs hace un par de semanas, es por cinco años y 50 millones de dólares anuales.

David Villafranca