Un condado de Florida pide el aval para prohibir las vacunas de covid

Miami, 23 feb (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene la última palabra en el caso de un condado de este estado donde el Partido Republicano aprobó una resolución para prohibir la vacuna del covid-19 en la que es descrita como un “arma biológica”.La resolución “Ban the Jab” (Prohíban la inyección) del condado Lee (costa oeste de Florida) fue aprobada por una amplia mayoría y enviada al republicano DeSantis para que la avale con su firma, según informaron medios locales este jueves.Por ahora, el gobernador, que fue reelegido en 2022 y ha dado señales de que buscará competir por la Casa Blanca en 2024, no se ha pronunciado acerca de la resolución promovida por Joe Sansone, miembro del comité ejecutivo republicano en Lee.La iniciativa está dirigida a prohibir la venta y distribución de la vacuna del covid-19 en el condado Lee, uno de los 67 en que está dividida Florida, con el argumento de que los riesgos de la vacuna son tal altos que no es conveniente ponérsela.”El Partido Republicano de Lee va a estar a la vanguardia de esta campaña para parar el genocidio, porque tenemos entidades no gubernamentales extranjeras que están aplicando armas biológicas al pueblo estadounidense”, afirma Sansone.En una declaración al medio digital winknews.com Sansone calificó de “mortales” las vacunas contra la covid-19 y subrayó que “hay que sacarlas del mercado”.Florida es el tercer estado de EE.UU. con más muertes por el covid-19, detrás de California y Texas y delante de Nueva York, según datos oficiales, con más de 86.000 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta la fecha. DeSantis se destacó durante la pandemia por su postura en contra de los confinamientos y el uso obligatorio de las mascarillas e incluso prohibió a las empresas del estado, como las de cruceros, exigir pruebas de vacunación a sus empleados o clientes.