Rihanna actuará en la ceremonia de los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 23 feb (EFE).- Rihanna actuará en la próxima ceremonia de los Óscar, donde interpretará la canción “Lift Me Up” de la película “Black Panther: Wakanda Forever”, nominada en esta edición, informó la Academia de Hollywood en un comunicado.Se trata de una composición en cuyo diseño sonoro participaron, además de Rihanna, la cantante nigeriana Tems y el compositor sueco Ludwig Göransson. La letra es obra del director estadounidense Ryan Coogler y de la propia Tems.Esta canción compite al Óscar con los temas “Hold My Hand” (“Top Gun: Maverick”), “Naatu Naatu” (“RRR”), “This Is Life” (“Everything Everywhere All at Once”) y “Applause” (“Tell It Like a Woman”).En los próximos días, la Academia de Hollywood dará a conocer otras actuaciones previstas en esta nueva entrega de los premios más reputados de la industria del cine.Ganadora de nueve premios Grammy y con ocho álbumes multiplatino en su haber, Rihanna volvió a los escenarios hace pocos días con su aparición estelar en el espectáculo del descanso de la Super Bowl.Su actuación en este acontecimiento deportivo, que contó con una media de 103,8 millones de espectadores solo en EE.UU., supuso el regreso de la artista tras seis años sin ofrecer espectáculos en directo. En ella la cantante, además, desveló su nuevo embarazo.La Academia de Hollywood busca que la 95ª edición de los Óscar sea lo más atractiva posible para hacer olvidar la polémica bofetada que Will Smith propinó al cómico Chris Rock por bromear sobre la alopecia de su mujer durante la ceremonia del año pasado.