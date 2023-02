EE.UU. trabaja junto a Ucrania en una “fórmula para la paz”

Washington, 23 feb (EFE).- Estados Unidos está trabajando con sus interlocutores ucranianos en “una fórmula para la paz” con el objetivo de encontrar una salida negociada a la guerra en su país, aunque admitió este jueves que actualmente no hay indicios de que vaya a haber un diálogo pronto entre Kiev y Moscú.El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una rueda de prensa telefónica que EE.UU. está trabajando con un equipo ucraniano “en sus ideas para una fórmula de paz, una paz justa”.”Nuestros equipos están trabajando para ver si podemos operar con eso”, indicó Kirby, quien manifestó su esperanza de que pueda haber algún progreso al respecto.Aun así, advirtió de que “las conversaciones tienen que ser entre Ucrania y Rusia” y reiteró que son los ucranianos quienes deben decidir sobre su país.Entretanto, Kirby reiteró que Estados Unidos prevé seguir suministrando a Ucrania “vehículos blindados, ahora cientos de ellos, y eventualmente tanques, capacidades de defensa antiaérea…”; y que anunciarán una nueva ronda de asistencia militar antes de que finalice esta semana.”No podemos predecir cuándo acabará la lucha, solo el señor (Volodímir) Zelenski, el comandante en jefe, puede decir cómo quiere que sea la victoria y si está listo para negociar con el señor (Vladímir) Putin, bajo qué circunstancias y bajo qué condiciones”, dijo el portavoz estadounidense.Kirby recordó que el presidente ucraniano ha dejado “claro” que no está “listo” para negociar en este momento: “Y no se le puede culpar de eso cuando ves lo que los rusos están haciendo al país, a su gente”.El portavoz agregó que por su parte Putin no ha mostrado indicios de que estén dispuesto a negociar “de buena fe”.Mañana, viernes, se cumple un año del inicio de la invasión rusa de Ucrania.Desde el comienzo del conflicto, el 24 de febrero de 2022, EE.UU. ha concedido unos 29.800 millones de dólares en asistencia militar a Kiev.Este jueves, Washington anticipó que, con motivo del aniversario, tiene previsto anunciar un nuevo paquete de ayuda humanitaria para Ucrania y una ronda de sanciones a responsables rusos y sus aliados.