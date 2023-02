Benzema, un reinado de influencia reciente; Koke llega a la cima

Madrid, 23 feb (EFE).- Acercándose al podio del derbi madrileño que siguen ocupando Sergio Ramos, Manolo Sanchís y Paco Gento, el reinado actual de los duelos de máxima rivalidad entre Real Madrid y Atlético de Madrid lo asume Karim Benzema, que disputará el número 39 de blanco tras haber mejorado sus números marcando en los tres últimos; mientras que Koke Resurrección llegará a la cima rojiblanca en el Santiago Bernabéu, igualando a Enrique Collar.Benzema es, desde hace tiempo, el extranjero con mayor protagonismo en la historia de los derbis madrileños. Comparte honor con el croata Luka Modric, que está a las puertas de su enfrentamiento 34, una vez cerrada la cuenta del portugués Cristiano Ronaldo con 31, el futbolista con mayor impacto en números en la historia de una rivalidad que cumple 94 años en Liga. El defensa uruguayo Diego Godín aparece como primer jugador atlético nacido fuera de España con un legado imborrable en sus 30 derbis disputados.RAMOS, EL OBJETIVO DE KARIMSergio Ramos pudo ensanchar un registro que es el techo para los últimos capítulos en el derbi de Benzema, a sus 35 años y a punto de renovar su vinculación con el club blanco. Pero el excapitán del equipo blanco no aceptó algo a lo que Karim no pondrá ningún problema, una renovación anual. Es la filosofía del club presidido por Florentino Pérez para los jugadores con más edad.Se marchó al PSG tras coronarse a lo más alto del enfrentamiento entre los dos grandes de Madrid, dejando el legado eterno en forma de testarazo salvador en Lisboa, en el minuto 93 de una final de ‘Champions’ que para siempre será la máxima expresión de un duelo regional que traspasó fronteras. Incluso se repitió en Milán, donde de nuevo Ramos no faltó a su cita con el gol. En ninguna de las dos grandes citas marcó Benzema, que no presume de grandes números ante el Atlético de Madrid en sus 38 duelos oficiales, con ocho tantos (uno por cada cinco partidos), lejos de lo que muestra ante su víctima preferida, el Athletic Club, con 19 dianas en 28 enfrentamientos. Solo al Barcelona (43) se enfrentó en más ocasiones Karim durante su carrera y ha marcado a un total de quince equipos más tantos que al Atlético de Madrid. Aunque su dimensión va en aumento en los últimos precedentes, marcando en cuatro de los cinco últimos derbis que ha disputado, tres consecutivos.Lo hizo para salvar un punto en el derbi liguero del Metropolitano de la vigésima sexta jornada de LaLiga 2021/22; en la primera vuelta de la pasada edición en el Santiago Bernabéu, abriendo el camino al triunfo, y ausente desde entonces hasta el reciente duelo copero con remontada madridista ante su afición a partido único y gol de Benzema en la prórroga. Benzema es el noveno en la clasificación histórica de goleadores del Real Madrid ante el Atlético de Madrid, el séptimo que más victorias ha conseguido con 17. En número de partidos, tras dejar atrás a Míchel y Carlos Santillana, se va acercando a los 42 derbis de Paco Gento y Sanchís.UN DERBI ESPECIAL PARA KOKEEn el Santiago Bernabéu vivirá un momento especial el capitán y referente del Atlético de Madrid, Koke Resurrección. Tras dejar atrás primero a Isacio Calleja, Gabi Fernández y el uruguayo Diego Godín, después a Tomás Reñones, dio caza en el duelo copero del pasado 26 de enero a Adelardo. Y llega el momento de convertirse en el jugador atlético con más derbis al llegar a la cima que marca Collar con 36. Es el segundo que más triunfos ha logrado ante el Real Madrid, con un total de diez y el objetivo de pasar a liderar la clasificación histórica como ya hace siendo el futbolista con más partidos en la historia del Atlético de Madrid (572) y el que más victorias consiguió (332).. Jugadores con más derbis disputados: .

1. Sergio Ramos 43.

2. Paco Gento 42 .

3. Manolo Sanchís 42

.4. Karim Benzema 38

.5. Carlos Santillana 36 .

6. Míchel 36 .

7. Collar 36.

8. Koke Resurrección 35.

9. Adelardo 35

10. Pirri 35

11. Michel Porlán ‘Chendo’ 35

12. Iker Casillas 34

13. Luka Modric 33

14. Tomás Reñones 33

15. Cristiano Ronaldo 31 —

20. Toni Kroos 28

26. Dani Carvajal 26

31. Jan Oblak 25

39. Antoine Griezmann 24

46. Saúl Ñíguez 23