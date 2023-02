Rahm asalta el liderato del Genesis Invitational con tres golpes de ventaja

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los Ángeles (EE.UU.), 18 feb (EFE).- El golfista español Jon Rahm se salió este sábado en el Genesis Invitational de Pacific Palisades (California, EE.UU.), donde firmó una gran tarjeta de -6 para colocarse como líder en solitario con tres golpes de ventaja sobre el segundo.

Con 6 birdies y ningún bogey en la tercera ronda, Rahm presenta un -15 acumulado y adelantó así al estadounidense Max Homa, líder en las dos primeras jornadas y que ahora es segundo con un -12 en total (-2 el sábado).

Sólo el estadounidense Denny McCarthy (-7) tuvo un mejor registro que Rahm este sábado en el torneo californiano.

El español no solo busca su tercer triunfo en este magnífico arranque de año para él (ya se ha llevado el Sentry Tournament of Champions y The American Express) sino que también aspira a recuperar el número uno del ranking mundial.

Ese puesto en la clasificación mundial lo ocupa el estadounidense Scottie Scheffler (-5 acumulado, -1 el sábado) mientras que en segunda posición, y por delante de un Rahm que es tercero en el ranking, aparece el norirlandés Rory McIlroy (-4 en total, +2 en la tercera ronda).

Por otro lado, el venezolano Jhonattan Vegas tiene un -1 acumulado tras un +2 este sábado en tanto que el argentino Emiliano Grillo sufrió en la tercera jornada con un +5 y acumula un +6 después de tres rondas.

Finalmente, Tiger Woods presenta un -3 en total tras recuperarse este sábado con un sólido -4 después del tropiezo del viernes (+3).

Tiger está jugando su primer torneo desde el Open británico del pasado julio, después de que el curso anterior sólo disputara tres citas en todo el calendario: el Masters de Augusta, el Campeonato de la PGA y el mencionado Open británico.

Woods sigue conviviendo con dolores en un tobillo como consecuencia de un grave accidente de carretera sufrido en 2021.