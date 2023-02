Detienen en Florida a 213 personas en operación contra la trata humana

Tweet on Twitter

Miami, 16 feb (EFE).- Un total de 213 personas, entre ellas 111 prostitutas, fueron detenidas en una operación contra la trata de personas y la prostitución encabezada por la Policía del condado de Polk, en el centro de Florida (EE.UU.), según informaron este jueves las autoridades.El alguacil del Condado de Polk, Grady Judd, informó en conferencia de prensa que durante la investigación se identificaron 24 mujeres posibles víctimas de trata de personas de las 111 prostitutas que fueron detenidas. Algunas de las arrestadas, matizó, llegaron desde fuera de las fronteras de Estados Unidos engañadas con ofertas laborales falsas y que después eran obligadas a prostituirse.”La trama está todavía bajo investigación”, subrayó el funcionario, después de indicar que varias personas “vinieron engañadas y cuando se dieron cuenta les dijeron que tenían que prostituirse”.Judd no indicó si las 24 mujeres posibles víctimas de tráfico de personas eran retenidas contra su voluntad.La operación encubierta, bautizada “Operación Traffic Stop”, comenzó el pasado día 6 de febrero y ella intervinieron diferentes departamentos policiales del estado de Florida y la Oficina del Fiscal Estatal del Décimo Circuito Judicial.Otras organizaciones que se han sumado para apoyar a algunos de los detenidos son el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), One More Child y Selah Libertad, entre otras.Otros 89 sospechosos fueron arrestados por solicitar servicios de prostitución y desplazarse para negociar por relaciones sexuales a cambio de dinero.La cifra de arrestados se completa con 13 individuos sospechosos de obtener ganancias de la prostitución al instigar a ejercerla a terceros.Asimismo, catorce de las detenidas son sospechosas de permanecer ilegalmente en el país (13 provenientes de Cuba y una de México), de las cuales 6 fueron identificadas como víctimas de trata de personas. Los detectives acusaron a los arrestados de un total de 68 delitos graves y 308 delitos contra menores.Varios de los sospechosos tienen antecedentes penales, incluidos delitos violentos como secuestro, robo, asalto agravado y delitos sexuales.Los detectives que participaron en la operación incautaron fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana a los detenidos.