Autopsia de nicaragüense revela fallas sanitarias para migrantes detenidos

Denver (CO), 16 feb (EFE).- El nicaragüense Melvin Ariel Calero Mendoza sufrió durante más de un mes de coágulos sanguíneos en una de sus piernas y en sus pulmones sin recibir tratamiento adecuado en un centro de detención de inmigrantes en Colorado, lo que eventualmente le causó la muerte, revela la autopsia.La familia señala que los hallazgos de los médicos forenses de los condados Adams y Broomfield evidencian “inconsistencias” del reporte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).Calero Mendoza, de 39 años, falleció el 13 de octubre pasado en un hospital de Aurora, al este de Denver, tras seis meses de detención en el centro de detención operado por el Grupo GEO. El inmigrante fue trasladado al Hospital de la Universidad de Colorado, cercano al centro de detención, donde falleció.Cinco días después del deceso, ICE informó del problema de salud de Calero Mendoza, quien en abril había ingresado al país en busca de asilo, el cual le fue negado.La autopsia detalla que Calero Mendoza sufrió de una embolia pulmonar, con “uno o más coágulos” bloqueando el flujo de sangre a sus pulmones.Aparentemente, esa situación se originó cuando el inmigrante se lastimó su pie derecho el 4 de septiembre jugando al fútbol dentro del centro de detención y, sin la atención médica apropiada, eso generó primero hinchazón y luego coágulos en su pierna.La autopsia genera “dudas sobre la posible negligencia y la calidad de la atención médica” en el centro de detención del Grupo GEO señaló la familia a través de la abogada Elizabeth Jordan.”Mi familia quiere saber cómo los profesionales médicos ignoraron los signos de un coágulo de sangre dentro del centro de detención a pesar de que su pierna empeoró y de sus visitas a la clínica médica”, detalló Adilia Calero-Mendoza, hermana de Melvin. Los documentos de ICE indican que Calero Mendoza fue tratado con calmantes y hielo por dolor severo en su pierna dos veces en septiembre.Según los forenses, tanto la falta de asistencia médica adecuada como la falta de movilidad propia del encarcelamiento “exacerbaron” su condición, por lo que “existen indicaciones de que la muerte podría haberse prevenido”.Que el coágulo en la pierna derecha del nicaragüense llegara a sus pulmones indicaría no sólo que hubo tiempo suficiente para que esos coágulos se formasen, sino que también el problema era de tal gravedad que tendría que haberse detectado, subrayó Jordan, del Centro de Leyes Inmigratorias de la Universidad de Denver.Sin embargo, puntualizó, aún se necesita la historia clínica, videos de vigilancia y otra evidencia para “entender completamente” por qué falleció Calero Mendoza y antes de decidir si se procede con una demanda contra ICE y contra el Grupo GEO.La familia pidió otra autopsia de un médico seleccionado por ellos y una investigación federal sobre el caso, que ya había pedido el congresista demócrata de Colorado Jason Crow, que aún no ha concluido.