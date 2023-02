La familia de Halyna Hutchins demanda a Alec Baldwin por negligencia￼￼

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- Los padres y la hermana de la directora de fotografía Halyna Hutchins, fallecida durante el rodaje de la película “Rust” en octubre de 2021, interpusieron este jueves una demanda civil por negligencia contra el actor Alec Baldwin.

Los familiares, quienes presentaron los cargos ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, también se querellaron contra la armera de este filme, Hannah Gutierrez-Reed, y contra el ayudante de dirección David Halls, entre otros, según explicó la abogada de la familia, Gloria Allred, en conferencia de prensa.

Esta nueva demanda se produce apenas diez días después de que la primera fiscal del distrito judicial de Nuevo México (EE.UU.), Mary Carmack-Altwies, presentara formalmente dos cargos de homicidio involuntario contra Baldwin y Gutierrez-Reed, quienes podrían enfrentarse a una pena de hasta seis años y medio de cárcel.

Por su parte, Halls firmó con la fiscalía un acuerdo de culpabilidad por un delito menor aceptando el cargo de “uso negligente de un arma letal” y seis meses de libertad condicional.

“Me gustaría que los culpables cargaran con la responsabilidad. (…) Creo que dejar pasar esto y que quede impune es inadmisible”, afirmó Allred en la rueda de prensa.

Asimismo, la representante legal añadió que la vida del núcleo familiar de Hutchins quedó “dañada” tras el suceso y que “cualquier responsable de esta pérdida debe responder”.

En octubre del año pasado, el marido y el hijo de la directora de fotografía dieron por concluida otra demanda civil contra el intérprete estadounidense después de que sus respectivos equipos legales llegaran a un acuerdo.

Como consecuencia, el marido ejercería como productor ejecutivo de “Rust”, filme cuyo rodaje está previsto que se restablezca en las próximas semanas con el mismo elenco principal.

“Estoy agradecido de que los productores y la comunidad del entretenimiento se hayan unido para rendir homenaje al último trabajo de Halyna”, expresó entonces el marido, Matthew Hutchins, que recibiría así una parte de los beneficios de la película.

Sin embargo, para poder continuar con la grabación, un juez tiene que aprobar previamente el acuerdo.

Halyna Hutchins murió al dispararse un revólver que manejaba Alec Baldwin durante la filmación de “Rust” en el condado de Santa Fe (estado de Nuevo México), después de que Gutierrez-Reed comprobara el revólver y de que Halls se la entregara como un “arma fría” sin munición real.

Baldwin ha defendido su inocencia en diferentes entrevistas con medios de comunicación alegando que la responsabilidad de velar por la seguridad de las armas en “Rust” estaba asignada a Gutierrez-Reed y que él nunca apretó el gatillo, sino que el arma se detonó porque tenía algún defecto.

No obstante, Carmack-Altwies aseguró que hay “múltiples fotografías y vídeos” que lo muestran con el dedo en el gatillo y que demuestran que violó la primera regla de seguridad en rodajes: “Nunca apuntar con un arma de fuego, cargada o no, a otra persona”.

La muerte de Hutchins también desencadenó una serie de demandas cruzadas por las que Baldwin se querelló contra los miembros del equipo argumentando que le entregaron un arma de fuego cargada; mientras que Halls lo contrademandó por “negligencia activa”.

Tras el incidente, en el que también resultó herido el director Joel Souza, las autoridades encontraron cartuchos de prueba mezclados con balas reales.

La investigación de la oficina del sheriff del condado de Santa Fe aún no ha sido capaz de averiguar cómo llegaron hasta el set de rodaje.