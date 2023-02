The New York Times sumó más de un millón de suscriptores digitales en 2022￼￼

Nueva York, 8 feb (EFE).- The New York Times sumó en 2022 algo más de un millón de suscriptores digitales, hasta alcanzar casi 9,6 millones de abonados de pago en total, lo que permitió al diario estadounidense mejorar su facturación un 11 % con respecto al año anterior, aunque su beneficio neto se redujo por unos mayores gastos.

“Fue nuestro segundo mejor año en adiciones netas de suscriptores digitales, solo detrás de 2020. Tuvimos 240.000 adiciones netas de suscriptores digitales en el cuarto trimestre, lo que elevó nuestro total de 2022 a algo más de un millón”, destacó en un comunicado Meredith Kopit Levien, presidenta y consejera delegada de la compañía.

Esa cifra de nuevos abonados en el año pasado no incluye los alrededor de un millón de suscriptores de la web deportiva The Athletic, que el Times adquirió en febrero de 2022.

La compañía se ha fijado como objetivo estratégico alcanzar 15 millones de cuentas de pago para el final de 2027 y hoy destacó que cada vez observa una mayor demanda de “paquetes” que incluyen su oferta informativa junto a otros productos como sus aplicaciones de cocina o de crucigramas.

Gracias al crecimiento de las suscripciones, el Times aumentó su facturación el año pasado un 11 %, hasta 2.308 millones de dólares, a pesar de que los ingresos por publicidad vieron sólo un incremento modesto.

Mientras tanto, la compañía vio caer su beneficio neto algo más de un 20 %, hasta 173 millones de dólares, por unos gastos mayores, vinculados en buena parte a la compra de The Athletic, que siguió perdiendo dinero, aunque a menor ritmo que cuando operaba como un medio independiente.

En el último trimestre del año The New York Times ganó 70,7 millones de dólares, un 1,3 % más que en el mismo periodo del año anterior, y su facturación se situó en 667,5 millones, un 12,3 % más.

Esas cifras se vieron ayudadas en parte por un cambio contable que añadió seis días más a este ejercicio en comparación con el anterior.

La compañía, que superó las expectativas de los inversores, anunció además que aprobó un programa de recompra de acciones por valor de 250 millones de dólares y ampliar sus dividendos.