Biden supo el martes de la presencia del globo chino sobre EE.UU.

Washington, 3 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, supo el martes de la presencia de “un globo espía” de China volando sobre el territorio estadounidense, afirmó este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.”El presidente fue informado sobre esto el martes y ha seguido recibiendo regularmente informes y actualizaciones por parte de su equipo de seguridad nacional”, indicó Jean-Pierre a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, que llevaba este viernes a Biden a varios actos Filaldefia (Pensilvania).El Pentágono reveló el jueves que estaba siguiendo los movimientos de un “globo espía chino” que sobrevolaba el territorio de EE.UU. El aparato ha pasado por Montana, en el noroeste, y de ahí se ha trasladado hacia el este y se encuentra ahora en el centro del país.La presencia del globo ha motivado que el secretario de Estado, Antony Blinken, haya suspendido a unas horas de partir este viernes el viaje que tenía previsto hacer este fin de semana a China, el primero de un titular de Exteriores de EE.UU. desde 2018.Jean-Pierre recordó que la cúpula del Pentágono recomendó de manera “firme” a Biden no adoptar “una acción cinética” contra el globo por la seguridad de las personas en la superficie ante la posible caída de escombros.Reiteró que EE.UU. ha actuado “de inmediato” para evitar que China recopilara información “sensible” de inteligencia.”Estamos siguiendo de cerca (el globo) y manteniendo todas las opciones sobre la mesa”, apuntó Jean-Pierre, quien insistió en que el aparato no supone actualmente ninguna amenaza física o militar.China admitió este viernes que el globo le pertenece, aunque aseguró que “es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos”, y lamentó “la entrada no intencionada” del aparato en el espacio aéreo estadounidense. Respecto a ese “comunicado de arrepentimiento”, Jean-Pierre destacó que están al tanto del mismo, pero que la presencia del globo en el espacio aéreo de EE.UU. es “una violación clara” de la soberanía del país y de la ley internacional. “Es inaceptable”, sentenció.Sobre qué va a pasar con la relación entre EE.UU. y China tras este incidente, la portavoz dijo que Biden “siempre va a poner” la seguridad de los estadounidenses primero.”Con este presidente estamos más preparados que nunca para superar a China, proteger nuestra seguridad nacional y potenciar un Indopacífico libre”, remarcó Jean-Pierre, al tiempo que apuntó que muchos de esos esfuerzos han sido bipartidistas, lo que muestra “el alineamiento” dentro de EE.UU. sobre estos temas.