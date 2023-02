Detienen a 11 personas durante un amplio operativo antidroga en Puerto Rico

Tweet on Twitter

Share on Facebook

San Juan, 2 feb (EFE).- Al menos 11 personas, entre ellas una vinculada a delitos violentos como asesinato y dos a una organización criminal, fueron detenidas este jueves por las fuerzas de seguridad durante un amplio operativo en Puerto Rico.El operativo, parte del “Plan 100×35” de la Policía local, se llevó a cabo en los municipios de San Juan, Bayamón, Caguas y Fajardo, según informó la Uniformada en un comunicado.Los agentes confiscaron nueve armas, entre ellas cinco rifles de asalto, una cantidad sustancial de droga y dos vehículos para fines de investigación. Por el momento, no han trascendido detalles de todas las intervenciones pero se sabe que, de las once personas detenidas, cinco fueron capturadas en un par de urbanizaciones en Caguas, municipio cercano a San Juan.En la urbanización Delgado, las autoridades detuvieron a Shadiel J. Fred Hernández y Alana Flores González, ambos de 20 años, y a Eliot J. Fred Hernández, de 66.Al trío se le requisó una pistola Taurus calibre 9 milímetros y dos onzas de marihuana.Mientras, en la urbanización Bunker, los agentes apresaron a Michael Lozano Agosto y Nicole Roque, ambos de 26 años.A estos, las autoridades les incautaron una pistola Glock calibre 9 milímetro alterada para disparar automático, 17 municiones calibre 9 milímetro, 101 bolsitas de marihuana, 425 cápsulas de crack, cinco bolsitas de cocaína y 2.184 dólares en efectivo.Asimismo, en el área de San Juan, en el residencial público Jardines de Selles, las fuerzas de seguridad detuvieron a Rey Iván Freet, de 27 años, y a Staysi Sostre Vázquez, de 20.Las autoridades también detuvieron a dos integrantes de una organización criminal del residencial público Virgilio Dávila en Bayamón, municipio vecino a San Juan.El operativo continúa, por lo que la Policía no descartó que se efectúen más arrestos.Los casos se consultarán con el fiscal de turno este jueves para la posible radicación de cargos criminales, indicó la Policía.