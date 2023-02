Colombia-Paraguay, duelo de necesitados en el Suramericano Sub’20

Bogotá, 2 feb (EFE).- Las selecciones de Colombia y Paraguay se enfrentarán este viernes en uno de los juegos de la segunda jornada del hexagonal final del Suramericano Sub’20 en el que los dos necesitan ganar para mantener vivas las posibilidades de obtener los cupos para el Mundial de la categoría en Indonesia.Los nubarrones grises rodean al equipo colombiano que en su primera salida sucumbió por 0-1 ante una Uruguay que concretó una de las pocas ocasiones de gol que fabricó.El seleccionador sub’20 de Colombia, Héctor Cárdenas, ha enfatizado en su trabajo en que el equipo logre dejar atrás la falta de gol, un mal que sufren las selecciones masculinas de todas las categorías.Paraguay también está necesitado de la victoria. Si bien es cierto comenzó empatando con Venezuela 1-1, el equipo no lució sólido a la hora de buscar el gol. Soportó todo en defensa La Albirroja, al mando de Aldo Bobadilla, espera que frente a Colombia aflore el real juego del equipo que tiene como puntales a Diego González, Pablo Gamarra y Víctor Cabañas.El hexagonal lo lidera Brasil con 3 puntos, los mismos de Uruguay. Paraguay es tercero, Venezuela cuarto, con una unidad cada uno. Cierran Colombia y Ecuador sin puntuación. A REAFIRMAR EL FAVORITISMO Brasil, siempre favorito al título, recibe a una laboriosa Venezuela que ha logrado dar guerra a lo largo del campeonato.La Verdeamarela dispone de toda su artillería y busca no solo su segundo triunfo en línea, en la primera salida de este hexagonal despachó a Ecuador por 3-1, sino tomar la ventaja que le permita ir tallando la copa.Como las demás selecciones, estas aprovecharon el descanso para ajustar líneas, probar variantes y recuperar jugadores que han salido golpeados de los juegos anteriores.La Vinotinto, que está al mando del argentino Fabricio Coloccini, confía en que ante Brasil sus delanteros puedan concretar los goles que fabrican pero no llegan a buen puerto como le ocurrió ante Paraguay.En el otro juego de la jornada se encontrarán Uruguay y Ecuador, este último actual campeón y que no termina de darle forma al equipo que está en Colombia.Las cuatro primeras selecciones irán al Mundial de Indonesia, que transcurrirá del 20 de mayo al 11 de junio de este año, y la quinta y sexta se clasificarán para los Juegos Panamericanos de Chile, en octubre próximo.