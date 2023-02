Gobernador del estado de Washington Jay Inslee da positivo en COVID-19

Tweet on Twitter

Gobernador del estado de Washington Jay Inslee ha dado positivo en COVID-19 por segunda vez.

La oficina de Inslee dijo en un comunicado el miércoles que había dado positivo y que estaba experimentando síntomas muy leves, incluida la tos. Está consultando con su médico sobre si recibir tratamientos antivirales con Paxlovid, según la declaración.

Planea seguir trabajando. Trudi Inslee, el primer cónyuge, ha dado negativo.

Inslee, que durante toda la pandemia presionó por medidas de mitigación, incluido el uso de mascarillas en interiores y restricciones en grandes reuniones públicas, está completamente vacunado y recibió vacunas de refuerzo en octubre de 2021 y marzo de 2022 y septiembre de 2022, según su oficina.

“Una vez más, estoy muy agradecido de que me vacunen y me impulsen“, dijo Inslee en el comunicado. “Este es un don científico que nos ha dado la capacidad de prevenir hospitalizaciones o algo peor. Animo a las personas que no han recibido su refuerzo a que hablen con su médico y se aprovechen de esta medida protectora y salva vidas”.

Solo el 15 % de los estadounidenses han recibido el refuerzo recomendado y actualizado que se ha ofrecido desde el otoño pasado.

El gobernador también dio positivo en COVID el pasado mes de mayo.

El presidente Joe Biden dijo al Congreso esta semana que pondrá fin a las emergencias nacionales para abordar la COVID-19 el 11 de mayo.

Inslee puso fin al estado de emergencia en Washington a finales de octubre.

Más de 1,1 millones de personas en el país han muerto por COVID-19 desde 2020, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, incluidos unos 3.700 la semana pasada. Más de 15 000 personas en Washington han muerto a causa del virus.