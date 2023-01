“La Morena, la latina-aborigen creadora del arte del Super Bowl 2023

Phoenix (AZ), 30 ene (EFE).- De orígenes mexicano y nativo estadounidense, “La Morena”, la artista escogida para diseñar el arte del Super Bowl 2023, incluidas las boletas y un enorme mural en Phoenix (Arizona), cuenta a EFE que sintió como si fuera a jugar la final del fútbol americano cuando la convocaron.

Lucinda Hinojos, su nombre de pila, está honrada de ser “la primera mujer chicana y aborigen” en diseñar estas obras para el mayor evento deportivo estadounidense, que el próximo 12 de febrero enfrentará a los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, en Glendale, a 14 kilómetros (9 millas), del centro de Phoenix (Arizona).

“Cuando me anunciaron que fui seleccionada no lo podía creer. Fue una gran emoción para mí, muchos sentimientos a la vez. No pude contener las lágrimas, me sentí como si me hubieran seleccionado para jugar con un equipo de la NFL”, recordó la mexicoamericana, de 42 años.

La artista trabaja contra el tiempo para terminar el 8 de febrero “el más grande mural jamás hecho para un Super Bowl”, en el centro de Phoenix.

Nacida y formada en Phoenix, Hinojos encarna el espíritu y la historia de esa ciudad, señaló la NFL, que resaltó “su identidad y experiencia inigualable para diseñar arte complejo y emblemático que la NFL desplegará orgullosamente a través del Super Bowl LVII”.

La selección de la muralista para pintar este mural de 9.500 pies cuadrados (882 metros cuadrados) es un gran reconocimiento para una mujer que ha tenido que superar la depresión y la violencia doméstica.

La obra, una adaptación de la imagen de los boletos, rinde tributo a los pueblos aborígenes con varias alusiones como un bailarín azteca, y a la naturaleza, con las montañas y los cactus del desierto de Arizona.

El mural recoge el trofeo Vince Lombardi (un balón del fútbol americano en un pedestal que se entrega al campeón), en el que además se reflejan de las montañas White Tank, que se pueden observar desde el estadio de los Arizona Cardinals, este año sede de la gran final.

Para “La Morena” era de suma importancia que la imagen contara con símbolos que representen ambas culturas.

“Este mural es un mensaje de que la comunidad latina-indígena estamos presentes en Arizona, en este país”, expresó la mexicoamericana durante una entrevista en el techo del edificio donde está pintando el mural.

PINTURA EN VEZ DE MEDICAMENTOS Contó que el arte llegó a su vida en 2011 cuando comenzó a pintar como alivio “terapéutico” debido a los problemas emocionales que enfrentaba como madre soltera de tres hijos, y como alternativa a los medicamentos.

“Yo no pinto por fama o por dinero; lo hago porque me ayuda a mí. Me ayuda a conectarme con mis ancestros y quiero que al ver mis murales la gente tenga ese mismo sentimiento, que reciban la misma medicina”, dijo Hinojos.

Como una gran coincidencia de la vida, la pared donde actualmente está pintando el mural para la NFL junto con otros artistas nativos es la misma para la que fue contratada en 2015 para hacer su primer mural.

Debido a falta de presupuesto y a otros problemas relacionados con discriminación en tiempos de políticas antiinmigrantes, ese proyecto fue cancelado y solo quedaron ahí la imagen de dos colibríes, los mismos que ahora forman parte del mural para el Super Bowl y que pareciera que todo este tiempo estuvieron esperándola.

La artista dice que está convencida de que el mural se canceló porque el tema central era la inmigración.

Aseguró que su camino no ha sido fácil, pero que todo lo ha logrado superar gracias a sus hijos, a quienes califica como el “fuego de su vida”.

Recordó su primer gran proyecto en 2017 en Rochester, Nueva York, donde pintó un mural para el Festival “muro/terapia” que rápidamente se hizo viral, y en 2018 lanzó “Colors of La Comunidad”, una incubadora para el “artivismo”, donde los artistas pueden mostrar su activismo a través del arte.

Desde entonces ha trabajado en otros murales en Arizona, incluyendo uno dedicado al movimiento de los jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como “soñadores”.

“Existe mucho dolor entre las comunidades de color. El arte es una forma de sanar este dolor y conectarme con mis ancestros”, dijo.

Subrayó que la gente de color siempre tiene que trabajar más duro y superar más obstáculos, “a veces hasta tres veces más”. Sin embargo, está convencida de que, de una forma u otra, “se pueden superar”.

“La NFL es una gran plataforma. Considero que nos puede ayudar para hacer cambios sociales y culturales”, indicó la artista.

Resaltó que buscó cooperar con la Liga para poder dar a conocer el trabajo de la gente de color, y espera que cuando la gente vea su mural valore la creatividad y genialidad de la comunidad latina y nativa estadounidense, y “que sea un despertar para el diálogo y el reconocimiento”.