EE.UU. inicia su camino hacia el Mundial de 2026 con una derrota ante Serbia

Los Ángeles (EE.UU.), 25 ene (EFE).- La selección estadounidense inició este miércoles su camino hacia el Mundial de 2026, que EE.UU. organizará junto a México y Canadá, con una derrota ante Serbia por 1-2 en un partido amistoso disputado en Los Ángeles.

Brandon Vázquez, en su debut con la selección, adelantó en la primera parte a EE.UU. pero Serbia remontó con un tanto de Luka Ilic antes del descanso y un gol de Veljko Simic nada más empezar la segunda parte.

Este fue el primer encuentro para EE.UU. tras su eliminación en los octavos de final de Qatar 2022 frente a Países Bajos (3-1).

El amistoso frente a Serbia, disputado en el BMO Stadium de Los Angeles FC (LAFC), contó con numerosos debutantes y nombres poco habituales ya que, al no ser una fecha FIFA, no pudieron acudir por ejemplo los jugadores que compiten en Europa.

Anthony Hudson se estrenó como técnico interino de EE.UU. mientras la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) investiga al anterior seleccionador, Gregg Berhalter, por una presunta agresión machista ocurrida en 1991.

Esta investigación ha dominado la actualidad del fútbol estadounidense en las últimas semanas ya que la USSF se enteró de aquel suceso por medio de los padres de Gio Reyna, jugador del Borussia Dortmund e internacional estadounidense que mantuvo un muy comentado enfrentamiento con Berhalter durante el Mundial de Catar.

Al margen de controversias fuera del campo, EE.UU. golpeó primero en su duelo contra Serbia con un excelente cabezazo cruzado en el minuto 29 de Vázquez que se fue a la red tras un gran un centro de Julian Gressel.

El portero Gaga Slonina se lució con un par de intervenciones para evitar el empate de Serbia, pero no pudo hacer nada en el 43 ante un zurdazo de falta directa de Ilic que se coló por el medio de una barrera totalmente descompuesta.

La segunda mitad no pudo empezar peor para los estadounidenses ya que Simic puso el 1-2 en el 46 aprovechando un grave error en un despeje de la defensa local.

EE.UU. lo intentó de todas las formas posibles en la segunda parte y tuvo numerosas ocasiones como los dos balones que estrelló Cade Cowell en el palo en menos de un minuto.

Sin embargo, Serbia resistió el incansable asedio estadounidense y se llevó el triunfo de la ciudad californiana.

El próximo amistoso de EE.UU. será este sábado contra Colombia también en Los Ángeles.