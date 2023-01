Tres muertos en un tiroteo en una tienda en el estado de Washington en EE.UU.

Tweet on Twitter

Washington, 24 ene (EFE).- Tres personas murieron este martes de madrugada en un tiroteo en una tienda de alimentación de la ciudad de Yakima, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos.Este suceso ocurre después de que California, también en la costa oeste, haya registrado desde el fin de semana tres tiroteos que han dejado casi una veintena de fallecidos.La policía local de Yakima explicó a la prensa que busca a un hombre que entró de madrugada en una tienda de alimentación donde comenzó a disparar con su arma y luego huyó con un vehículo robado.Según el jefe del cuerpo policial, Matt Murray, el atacante disparó a dos de las víctimas en el interior de la tienda y a la tercera fuera del establecimiento.También habría disparado a una cuarta persona a la que le robó el vehículo, pero la policía no ha podido confirmar todavía si esta sigue con vida.”Aparentemente no había una pelea entre las personas. El hombre simplemente entró a la tienda y comenzó a disparar”, explicó Murray.El jefe de policía advirtió de que el atacante, al que todavía no han podido identificar, es “un hombre peligroso”.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este martes prohibir la fabricación y la venta al público de armas de asalto semiautomáticas tras los últimos tiroteos registrados en el estado de California. Este fin de semana, diez personas perdieran la vida en un tiroteo tras un festival para celebrar el Año Nuevo chino en la localidad californiana de Monterey Park, un suburbio cercano a Los Ángeles de población mayoritariamente asiática. Otras siete personas murieron en un tiroteo en la localidad californiana de Half Moon Bay el lunes por la noche y horas después de este suceso, un tiroteo en la ciudad de Oakland dejó un muerto y siete heridos.