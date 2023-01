Memphis: “Simeone quiere mi forma del Lyon, es un gran desafío para mí”

Madrid, 20 ene (EFE).- “El fútbol es mucho más que sólo goles”, advirtió Memphis Depay, el nuevo goleador del Atlético de Madrid, con el ‘9’ a la espalda, presentado este viernes en el estadio Metropolitano, en el que asume el “gran desafío” de reencontrarse con su versión del Olympique Lyon, mientras reivindica su “creatividad” y su sacrificio defensivo.”Todos los jugadores tenemos que trabajar. Veo las estadísticas después de un partido y pueden sorprenderse, porque se observan los kilómetros que hago yo en cada partido. Trabajo por el equipo. No creo que vaya a ser un problema en absoluto. Está claro que tengo que adaptarme al nuevo estilo, pero yo no lo veo como un problema (el esfuerzo defensivo)”, proclamó en el auditorio de su nuevo estadio, a 24 horas de su posible debut, frente al Valladolid.”Ha sido genial. Todo muy rápido. Me uní al equipo este jueves. Fue un día intenso. Tenía una sensación muy buena. Tuvo una buena conversación con el ‘míster’ (Diego Simeone)”, expuso en sus primeras palabras como rojiblanco, incorporado desde el jueves a los entrenamientos, con el anuncio oficial de su fichaje este mismo viernes hasta el 30 de junio de 2025 y con su presentación esta misma tarde junto a Enrique Cerezo, su presidente.”Hablamos con Simeone un poco de cómo me siento. Ayer fue un día muy largo. Tuvimos que hacer todo el papeleo de la firma. Fue un día intenso. Pero de las cosas más importantes ha sido que él quiere que me sienta en casa y que me adapte cuanto antes al equipo. Eso a mí me hace ilusión”, explicó.”Se conoce por su pasión por el club. Y quiere que esté listo cuanto antes. Me conoce bien por el tiempo que estuve en el Barcelona y en Lyon. Yo le gusto como jugador. Quiere que alcance la forma que tuve en el Lyon (76 goles y 52 asistencias). Va a ser un desafío para mí”, abundó Memphis, que también habló con Antoine Griezmann antes de su llegada.LA CHARLA CON GRIEZMANN”Me contó un montón de cosas buenas del club, de las personas que trabajan aquí, que la gente es muy agradable y los compañeros del equipo también. Cuando llegue aquí no fue una sorpresa. Fue más o menos como me lo había esperado. Me dieron la bienvenida con los brazos abiertos y fue agradable. El estadio ya lo había visto. Es maravilloso”, destacó.”He tenido la experiencia el año pasado de jugar contra ellos. Cuando vine aquí por primera vez me impresionó mucho el nuevo estadio, con la intensidad que se juega aquí, con el espíritu luchador que hay. Nosotros (en referencia al Barcelona, su anterior equipo) lo pasamos muy mal la pasada temporada. De hecho, perdimos (2-0)”, repasó el atacante.”Es un club muy grande, con una historia muy impresionante, con un buen equipo, con jugadores muy buenos. He escuchado un montón de historias buenas de ellos. Esa fue la sensación que tuve para tomar la decisión. También la impresión que me dio el consejo de administración. Querían que estuviera aquí para ayudar al equipo. Y eso es muy importante. De las cosas más importantes para mí”, enfatizó. ¿UNA CIFRA DE GOLES? “LA TENGO EN MI CABEZA”En su cabeza hay una cifra de goles, pero no la desveló. “Seguro que no van a ser más goles que los que marcó Manolo (Sánchez Delgado, con 94 tantos, en su paso por el Atlético y que lo acompañó en la presentación en el auditorio del Metropolitano). No me gusta mucho hablar de cifras. La tengo en mi cabeza, pero no me gusta hacerlo público”, explicó.”Los goles van a llegar, las oportunidades van a llegar. El fútbol es mucho más que sólo goles. Me encanta dar asistencias y ver cómo otro marca el gol. De mí se espera que marque goles. A los jugadores creativos también les gusta crear oportunidades y hacer un buen fútbol. Sé que, a final de cuentas, también tengo que marcar goles”, asumió.Simeone lo comparó con Diego Costa. “Todo el mundo tiene opiniones diferentes sobre jugadores. Diego Costa es un gran jugador, tuvo mucho éxito aquí y en todos los clubes que estuvo. Somos diferentes. No me gusta mucho que me comparen. Sí me gusta que tenía mucha lucha, espíritu luchador. Él quería llegar lejos. Es una buena comparación”, valoró.Memphis puede jugar en todo el frente de ataque e incluso más atrás. “He estado jugando también como centrocampista la temporada pasada. También en mi selección o en el Lyon. Depende. Me gusta tener un poco de libertad en el centro para poder tener la pelota y crear espacios y oportunidades para los demás. El tiempo mostrará cómo es mi experiencia aquí. Necesito adaptarme al equipo, a lo que quiere el entrenador y aportar quizá un poco más de mi creatividad y ser lo más funcional posible en este equipo”, añadió.