Cinco equipos de la NFL jugarán en Alemania e Inglaterra, en 2023￼￼

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Redacción Deportes, 19 ene (EFE).- La NFL anunció este jueves que Buffalo Bills, Tennessee Titans, Jaksonville Jaguars, Kansas City Chiefs y New England Patriots serán cinco de los equipos que jugarán en Inglaterra y Alemania en la temporada 2023.

“Hacer crecer la liga y nuestro deporte a nivel internacional es una prioridad estratégica importante para la NFL; estamos emocionados de volver a jugar cinco partidos fuera de Estados Unidos en 2023”, reconoció Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de la NFL.

La serie de cinco partidos internacionales del programa International Home Marketing Area (IHMA por sus siglas en inglés) de la próxima campaña de la NFL tendrá tres partidos en Inglaterra y dos en Alemania.

Los Buffalo Bills, que son liderados por el quarterback Josh Allen, y los Tennessee Titans, disputarán sus juegos en el Tottenham Hotspur Stadium, recinto que en la temporada 2022 también albergó un par de duelos. Los Jaguars tendrán su duelo en el estadio de Wembley.

Kansas City y New England jugarán en Alemania, aunque la NFL confirmó previamente que Múnich y Frankfurt serán las ciudades sede para partidos de temporada regular por los próximos cuatro años será más adelante cuando designe en qué estadio serán locales estos equipos.

Los detalles de las fechas, los enfrentamientos y los horarios de inicio se confirmarán más adelante cuando se anuncie el calendario completo de 2023.

Ésta será la segunda visita a Londres tanto para Buffalo como para Tennessee; los Bills jugaron allí en el 2015 y los Titans en el 2018. Los Jaguars disputarán su décimo partido en Londres.

Los Chiefs y los Patriots harán su debut en Alemania, país que en el 2022 vivió por primera vez un partido de NFL.

Los rivales y las fechas de estos juegos se anunciarán cuando se dé a conocer el calendario de la liga.

Este año la Ciudad de México no formará parte del programa debido a las renovaciones que sufrirá el Estadio Azteca para albergar la Copa del Mundo del 2026.

“México juega un papel fundamental en la estrategia de crecimiento internacional de la NFL con su apasionada y creciente base de fanáticos. Esperamos futuros juegos en México”, agregó O’Reilly.