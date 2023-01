Expertos ven el futuro de los videojuegos similar al del streaming￼￼

Los Ángeles (EE.UU.), 5 ene (EFE).- En el marco de la feria de electrónica CES, que se celebra estos días en Las Vegas (Nevada), directivos de Utomik, Blacknot y GeForce Now, empresas que brindan servicios de juegos en la nube, aseguraron que el futuro de los videojuegos se asemeja a la realidad del streaming.

El director de gestión de productos de GeForce Now de Nvidia, Andrew Fear, consideró que en un futuro los usuarios de videojuegos buscarán obtener sus juegos en una plataforma similar a la de Netflix, basada en un servicio de suscripción que no requiere ningún tipo de consola.

Si bien este tipo proyectos ya ha sido implementado por las compañías mencionadas, el director general de Utomik, Doki Tops, prevé la normalización de dicho concepto y cree que dentro de tres años el porcentaje de gente que decida jugar en este tipo de plataformas se multiplicará en un 80%.

El también diseñador de videojuegos aseguró que aunque cree que las consolas de videojuegos no desaparecerán del todo, podrían llegar a ser sustituidas por un gran número de usuarios y que, en todo caso, las empresas productoras de estos dispositivos tendrán que redefinir su utilidad.

Asimismo, la directora de marketing de Blacknut, Daphne Parot, expresó que, desde su perspectiva, la oferta que puede llegar a ofrecer un sistema como el de la nube podría “conectar los universos” del cine y la televisión con el de los videojuegos de una forma más orgánica y sencilla que lo que puede proveer una consola común.

El panel estuvo presidido por el jefe de juegos de Samsung, Mike Lucero, durante la feria de tecnología más grande del mundo, CES, que se llevará a cabo hasta el 8 de enero.

La CES, que en 2022 tuvo un encuentro virtual y presencial con menor impacto que sus ediciones anteriores como consecuencia de la pandemia de covid-19, vuelve a experimentar con el formato mixto pero esta vez un 70% más grande que en su última edición.

En ella, las empresas líderes en tecnología, sus representantes, así como medianos y pequeños expositores mostrarán las últimas innovaciones tecnológicas en las que han estado trabajando.

Entre las marcas que forman parte de esta edición mixta (presencial y virtual) se encuentran Amazon, Microsoft, Google, Canon, Intel y Nikon, entre otros.