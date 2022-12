El Congreso de EEUU publica las declaraciones de impuestos de Trump￼￼

Tweet on Twitter

Washington, 30 dic (EFE).- Un comité del Congreso de Estados Unidos publicó este viernes las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump (2017-2021) durante seis años, incluidos los de su mandato.

Trump había solicitado al Tribunal Supremo que sus declaraciones se mantuvieran en secreto, pero la máxima instancia judicial estadounidense rechazó el pasado 22 de noviembre su petición.

El comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlado por el Partido Demócrata, publicó este viernes sus declaraciones del 2015 al 2020 cerrando un largo litigio con Trump, quien aspira a ser el candidato presidencial republicano en 2024.

“Un presidente no es un contribuyente ordinario. Tiene poder e influencia a diferencia de cualquier otro estadounidense. Y un gran poder conlleva una responsabilidad aún mayor”, dijo en un comunicado el presidente del comité, el congresista Richard Neal.

Según la revisión hecha por medios locales, la documentación publicada, con centenares de hojas, revelaría que el expresidente pagó muy poco en impuestos sobre la renta durante los años en los que estuvo en el Gobierno.

Trump arremetió en un comunicado contra la publicación de sus declaraciones, asegurando que “los demócratas nunca debieron haberlo hecho y el Tribunal Supremo jamás debió aprobarlo” porque esta práctica derivará en “cosas horribles para mucha gente”.

Sin embargo, el republicano sostuvo que los pocos impuestos pagados durante años solo demuestran lo “exitoso” que ha sido a la hora de utilizar “deducciones impositivas” y crear “miles de puestos de trabajo”.

La batalla por esas declaraciones se remonta a 2019, cuando el comité de Medios y Arbitrios emitió una citación legal para acceder a esa información en el marco de su investigación sobre posibles infracciones fiscales por parte de Trump.

Basó la petición en una ley de 1924 que permite a los líderes de ciertos comités del Congreso, incluido el de Medios y Arbitrios, pedir al secretario del Tesoro y a la Hacienda estadounidense la publicación de las declaraciones de impuestos de cualquier contribuyente.

Trump fue el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford (1974-1977) que no publicó cada año su declaración de impuestos, una tradición que sus predecesores consideraban parte de su deber de transparencia y de rendición de cuentas ante el pueblo.

La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó la semana pasada un proyecto de ley a favor de que las declaraciones de impuestos de los presidentes sean auditadas cada año, después de que se supiera que las de Trump no fueron controladas por Hacienda en sus dos primeros años de mandato.