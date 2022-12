Por tercer año, Miami festejará el nuevo año sin “La gran naranja”

Miami, 27 dic (EFE).- Por tercer fin de año consecutivo, los miamenses y los turistas no podrán celebrar el nuevo año en un parque de Miami contemplando el ascenso de una figura conocida como “La gran naranja” por la fachada de un hotel del centro de la ciudad, pero sí podrán ver una versión digital con luces láser.

Mr. Neon, el artista local que creó este símbolo del cambio de año con luces de neón y la forma de una naranja con gafas de sol, confirmó al canal público de radio y televisión WLRN su decisión de no sacar la “Big Orange” de su taller tampoco en 2022.

En 2020 y 2021 no se cumplió con una tradición de 30 años debido a la pandemia de la covid-19.

Ahora la razón dada por Mr. Neon es la fuerte incidencia de la gripe en esta ciudad sureña, que por estos días registra unas temperaturas mucho más bajas de lo habitual a causa de la tormenta invernal que azota Norteamérica.

“Con el brote de gripe y todo esto, hemos decidido que no sería bueno elevar la naranja para una multitud de más de 100.000 personas”, dijo a WRLN Steve Carpenter, que usa el nombre artístico de Mr. Neon y tiene un establecimiento de venta y alquiler de figuras de neón con un catálogo de 10.000 de esas obras.

“La gran naranja” se creó para que Miami tuviera una celebración popular de la llegada del nuevo año al estilo de otras ciudades como Nueva York, Londres o Madrid.

El año pasado el ascenso de la naranja fue sustituido por una proyección de luces láser y este año se recurrirá a esto mismo, según dijo Cornelia “Corky” Dozier, coordinadora del festejo de la Nochevieja que tendrá lugar en el Bayfront Park, en el centro de Miami, a orillas de la bahía de Vizcaya.

Willy Chirino, Arturo Sandoval, Aymmé Nuviola, Osmani García, Lucrecia y la sudafricana Nomcebo Zikode, la cantante del éxito mundial “Jerusalema”, actuarán este año en la tradicional fiesta de fin de año en ese lugar, donde está enclavado el Hotel InterContinental.